Com decreto, empresas corruptas podem pagar até 20% em multa

Gilberto Leite/Rdnews Matheus Lourenço, adjunto do GTCC, durante entrevista concedida ao Rdnews

Com o advento da Lei 12.846/2013, a chamada lei anticorrupção, uma série de sanções passou a ser imposta às empresas que praticam ato de corrupção. Por corrupção entende-se não só o pagamento de propina, mas financiar esses atos, fraudar processos de licitação, fazer uso de laranja para esconder seus interesses, entre outros. “Esses atos de corrupção geram sanções pesadas”, alerta Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha, secretário adjunto do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção e advogado especialista em compliance, em visita à sede do .

Entre as punições previstas na legislação estão o pagamento de multa que pode chegar a até 20% do faturamento bruto da empresa. “Hoje quebra qualquer empresa, porque ninguém tem lucro líquido anual de 20%”, completa.

Além disso, é obrigatória a publicação da decisão condenatória em jornais, sendo que a empresa deve custear isso, bem como estampar em seu próprio site e na sede física. “E existe até a possibilidade de responder por uma ação judicial, que pode levar a uma reparação de danos ao erário, suspensão das atividades ou até mesmo a dissolução compulsória da empresa, que seria como a pena de morte”.

A própria lei sugere o chamado programa de compliance ou programa de integridade como um mecanismo para diminuir os riscos da ocorrência de corrupção. Compliance é uma palavra em inglês e sua tradução significa algo como “estar em conformidade”. “Esse programa é dividido nas empresas em pilares. O passo inicial é o apoio da alta administração. Enquanto aquela parte da empresa que tem o poder decisório não entender que isso é importante, o compliance nunca vai sair do papel”.

A partir disso, o programa se desenvolve com os outros pilares, a exemplo do mapeamento de risco, cujo objetivo é identificar quais são as atividades da empresa sujeitas ao risco de corrupção.

A lei anticorrupção brasileira é de 2013, mas dependia de uma regulamentação pelo poder Executivo para se tornar prática e isso ocorreu em março de 2015. No Estado, a regulamentação ocorreu em abril deste ano, por meio do decreto nº 522/2016, que tornou possível a aplicação da lei também no âmbito estadual.

“Essa aplicação da lei em Mato Grosso gerou a possibilidade de instauração de um processo de responsabilização, por exemplo, em desfavor das empresas envolvidas em grandes operações policiais, como é o caso da Sodoma e Rêmora”, comenta Matheus.

Ainda não existe nenhuma empresa sancionada no Estado em virtude de procedimento decorrente desta lei. “Elas devem responder o devido processo para apurar efetivamente quem tem responsabilidade, quem praticou corrupção ou não. Mas existem já, na CGE, alguns processos de responsabilização”, comenta. Segundo o especialista, da Rêmora são 22 construtoras, já da Sodoma são 5.

Para o secretário adjunto, os custos provenientes da implementação do programa de compliance são “gastos positivos” e os compara à folha de pagamento das empresas.

Com o aumento do número de operações, ele observa que as empresas têm se atentado mais para o tema. “Não basta ter o programa meramente aparente, precisa ser efetivo”, alerta.

Na próxima semana, o gabinete deve lançar um site para centralizar o recebimento de denúncias de atos de corrupção em todas as esferas da sociedade, tanto público quanto privado. Matheus ressalta que há uma política de proteção ao denunciante para resguardar sua identidade.

