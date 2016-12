Com liminar, União vai repassar até R$ 8 mi em recursos para Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá deve receber nos próximos dias entre R$ 6 milhões a R$ 8 milhões da União, correspondente à contribuição do município no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), oriunda da lei de repatriação. A liminar foi obtida com a decisão do juiz federal Raphael Cazelli de Almeida Carvalho, do Tribunal Regional Federal (TRF-1). Em caso de descumprimento da decisão, a União pagará multa diária de R$ 1 mil.

Reprodução Prefeitura de Cuiabá obtém liminar e consegue receber recursos de repatriação da União

Segundo a Lei da Repatriação nº 13.254/2016, todo o montante arrecadado a título de Imposto de Renda pago por contribuintes que aderiram ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, além da multa tributária no valor de 100% sobre o IR pela declaração tardia, seria incluído na base de cálculo das transferências destinadas ao FPM.

Entretanto, o montante arrecadado a título de multa não foi repassado aos municípios. Conforme o procurador Rogério Gallo, a Receita Federal regularizou um total de R$ 169,9 bilhões, sendo que R$ 25,4 bilhões foram arrecadados a título de multa.

Desse valor, aplicando-se o percentual de 24,5% destinados ao FPM, conforme prevê a Lei da Repatriação, exatos R$ 6,2 bilhões deveriam ter sido designados aos municípios brasileiros, o que não ocorreu.

“Com a liminar, foi corrigida uma injustiça com Cuiabá, porque recebemos apenas o valor do Imposto de Renda. Mas, o artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei da Repatriação, prevê que a arrecadação seja compartilhada com Estados e municípios na forma estabelecida pela Constituição Federal”, disse Gallo.

A Constituição prevê que a União entregue 49% do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, sendo 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, 22,5% ao FPM, 1% ao FPM que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano e mais 1% ao FPM, que será entregue no primeiro decêndio de julho de cada ano.

Diante disso, o juiz destacou na decisão que a União descumpriu a legislação, de modo que a supressão dos recursos decorrentes do FPM pode trazer prejuízos à manutenção dos serviços essenciais do município. “A atitude da União de não compartilhar com Estados, Distrito Federal e municípios a multa malferiu a regra da intangibilidade das transferências constitucionais devidas aos entes da federação”, entendeu. (Com Assessoria)