Com mais de 30 falhas, contas do prefeito eleito podem ser reprovadas

. Emanuel Pinheiro foi eleito prefeito de Cuiabá no segundo turno com 60,4%

A prestação de contas de campanha do prefeito eleito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), corre risco de ser reprovada devido às várias irregularidades encontradas, dentre elas indícios de prática de caixa dois. O processo recebeu parecer técnico pela desaprovação, na última sexta (9), e aguarda manifestação do Ministério Público Eleitoral. O prazo para o juiz da 51ª Zona Eleitoral, Yale Sabo Mendes, julgar as contas encerra às 23h59 desta segunda (12).

Acontece que, segundo advogado Nestor Fidelis, assessor jurídico do peemedebista, a peça deve ser encaminhada somente hoje para o MPE, de modo que a expectativa é que a apreciação ocorra na quarta (14).

O apurou que foram detectadas mais de 30 incongruências na prestação de contas de Emanuel. A defesa, por sua vez, garante que sanou todas e critica a análise feita pelos técnicos. “Foi tudo esclarecido, até mesmo coisas banais. Realmente é lamentável que o parecer tenha sido pela desaprovação. Os analistas parecem que não leram as justificativas, a impressão que dá é que as contas não foram analisadas”, observa.

Procurado pela reportagem, o magistrado responsável pelo julgamento não quis dar detalhes sobre o caso. “Eu tenho até o final do dia de hoje para julgar as cinco contas que faltam dos eleitos em Cuiabá, é preciso acompanhar o processo para ver o resultado, não posso adiantar”, se limitou a dizer.

Entre as irregularidades encontradas estariam, além da ausência de vários documentos, entradas e saídas de recursos sem justificativa, o que poderia configurar a prática de caixa dois. Caso confirmada a situação, Emanuel pode ser acionado na Justiça Eleitoral. Todavia, Fidelis garante que essas movimentações também foram esclarecidas e, por este motivo, acredita que o parecer do MPE será pela aprovação. “A expectativa é que o parecer seja favorável, assim como a apreciação do juiz”, comenta.

Posse não afetada

Ainda que Emanuel enfrente a reprovação das contas, sua diplomação e posse não serão afetadas. Isso porque decisões de primeiro grau podem ser questionadas em instância superior, como o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal em casos específicos.

Há casos de cassação do registro de candidatura em que a batalha judicial se arrastou por todo o mandato, como ocorreu com José Riva (sem partido), no final de 2010, enquanto deputado estadual, e com Júlio Campos, em 2014, que ocupava o posto de deputado federal. Ambos foram cassados no final do mandato.

Dívida de campanha

Emanuel apresentou as contas referentes ao segundo turno à Justiça Eleitoral no mês passado. Os documentos foram catalogados em mais de 42 malotes. O peemedebista registrou receita acumulada de R$ 3,3 milhões nos dois turnos da eleição, enquanto as despesas chegaram a R$ 5 milhões, gerando no total uma dívida de campanha de R$ 2,3 milhões. O maior gasto foi com produção de programas de rádio, televisão ou vídeos, para os quais foram destinados R$ 2,6 milhões. Já a maior entrada registrada nas receitas é denominada “recursos de partido político”, somando R$ 2,4 milhões.

Foi do diretório nacional do PMDB que partiu as doações mais vultuosas, sendo dois repasses de R$ 250 mil e um de R$ 200 mil. A menor quantia recebida foi no valor de R$ 240. Ao todo, Emanuel recebeu R$ 3,1 milhões em doações, sendo R$ 2,6 milhões apenas no 1º turno.

