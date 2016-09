Com medo de ficar sem verba, MPE tenta barrar o pagamento de dívida do Estado com banco internacional

Falhas constatadas no procedimento que resultou na renegociação da operação de crédito externo entre o Estado e o “Bank of America”, de aproximadamente 478 milhões de dólares, e a ameaça de o Estado não conseguir cumprir obrigações constitucionais por conta do comprometimento financeiro, levaram o Ministério Público Estadual a ingressar com mandado de segurança, com pedido liminar, para suspender o pagamento da dívida que deve ocorrer nesta segunda (5). Requer, ainda, a suspensão do pagamento da parcela do dia 9.

No documento, o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, destaca que a operação de renegociação da dívida em poder do Bank of America foi cedida à segunda instituição financeira, o Banco Votorantim, sem que a operação tenha sido comunicada ao tomador, o Estado, por meio da secretaria de Estado de Fazenda. A operação de negociação da dívida sequer foi materializada em processo administrativo oriundo da Sefaz.

Prado ressalta que, além de falhas técnicas verificadas no procedimento de contratação, se o pagamento da dívida ocorrer, é real a ameaça de nova frustração do repasse da cota constitucional dos Poderes. Desde julho, o Estado não efetua o repasse das parcelas de duodécimos aos Poderes e instituições autônomas. O débito gira em torno de R$ 280 milhões.

“Há indícios relevantes de que a escolha e a definição sobre o modelo econômico da operação teria redundado em violação à regra de competência do processo administrativo estadual, bem como na materialização de graves vícios de motivação na formalização da decisão de contratação da própria operação”, apontou.

A operação de crédito foi firmada ainda no Governo Silval Barbosa (PMDB), em 10 de setembro de 2012, objetivando a obtenção de empréstimo para pagamento da dívida com a União, ocasião em que negociou encargos menores que o cobrado pelo referido ente federado. À época, a União também fez parte do contrato como garantidora, e o “Wilmington Trust National Association”, como agente administrativo.

De acordo com o contrato firmado, pactuou-se o recebimento de 478,9 milhões de dólares, a ser quitado em 18 parcelas semestrais e consecutivas, entre 2013 e 2022. Falhas O MPE revela que há investigações sigilosas em curso que podem mostrar suposta prática de ilícitos por agentes públicos e autoridades administrativas, por ocasião da celebração da operação de crédito. O fato da operação de negociação não ter passado pela Sefaz é visto pelo MPE como de "extrema gravidade" para a regularidade do procedimento de sua contratação na medida em que, à época, era a secretaria adjunta do Tesouro Estadual a responsável pela formulação do modelo da operação econômico-financeira que seria proposto junto à secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme decreto nº 591/2011. O MPE sustenta ainda que a gravidade da informação é reforçada pelo fato de que o mesmo decreto estadual expõe claramente que é a Sefaz a detentora da competência exclusiva para propor e executar a política financeira e fiscal do Estado, além de ser a única responsável pela gestão da dívida pública de Mato Grosso. O órgão cita que, em uma nota técnica emitida pela Sefaz, em abril deste ano, a própria pasta afirma textualmente que desconhece em absoluto os detalhes da operação de cessão. A dívida

Na última semana, o governo anunciou o "rombo" que o pagamento da dívida iria causar aos cofres e por isso afirmou que setembro seria o mês mais crítico do ano para a gestão. Mesmo assim, o governador Pedro Taques (PSDB) garantiu que iria realizar o repasse aos Poderes.

Em março, o governo pagou a terceira parcela da dívida dolarizada com o Bank of America, no total de R$ 135,5 milhões. O valor foi calculado com base no dólar cotado a R$ 3,97. Somente no ano passado, o Estado quitou R$ 230 milhões junto à instituição norte-americana. O montante é 143% maior do que os R$ 94,3 milhões pagos, em 2014, pela gestão do ex-governador Silval Barbosa.

A dívida de Mato Grosso já está em R$ 7 bilhões, valor referente a empréstimos contraídos com autarquias do governo federal, como o BNDES e a Caixa Econômica Federal, para investimentos em obras da Copa, além de outras dívidas contraídas pelas gestões anteriores. Desse total, cerca de R$ 1,7 bilhão está dolarizado. (Com Assessoria)