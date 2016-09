Comparsa de ex-vereador revela que ele teria ordenado a morte de juíza

Gazeta Digital João Emanuel teria mandado "salve" para facção criminosa eliminar juíza da 7ª Vara Selma Arruda

A juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, confirma que o presidente do Grupo Soy, Walter Dias Magalhães Júnior, apontado como comparsa do ex-vereador por Cuiabá João Emanuel, preso na Operação Castelo de Areia por envolvimento em fraudes milionárias, revelou em depoimento plano para matá-la.

Segundo Walter, João Emanuel teria enviado um “salve” à facção criminosa Comando Vermelho, após ter sido preso em 26 de agosto por ordem da magistrada. “O depoimento existe, mas é prematuro afirmar que é verdadeiro. Ainda é só a palavra do comparsa. Por enquanto, nem a segurança foi reforçada”, diz Selma em entrevista ao .

As informações sobre o possível atentado contra a magistrada constam em depoimento prestado pelo empresário ao delegado Flávio Henrique Stringueta, da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). O depoimento foi publicado pelo site Repórter MT. Existem rumores de que o preso está negociando delação premiada, mas as autoridades policiais e judiciárias não confirmam a negociação.

Ao GCCO, o depoente disse que João Emanuel falou sobre o plano para matar Selma quando estava nervoso, logo após a prisão. Conforme ele, a magistrada teria prejudicado seus negócios ilícitos que renderam R$ 50 milhões.

No documento, a proximidade de João Emanuel com o Comando Vermelho existiria porque o ex-vereador advoga para integrantes da facção criminosa. Além disso, Walter afirma que se sentiu intimidado por recado recebido em 29 de agosto, no Complexo Penitenciário do Carumbé.

Castelo de Areia

A Operação Castelo de Areia, deflagrada pela GCCO em 26 de agosto, desmantelou a quadrilha que aplicava golpes que renderam mais de R$ 50 milhões contra pelo menos sete vítimas. O principal investigado é João Emanuel, que estava internado no Hospital Santa Rosa por conta de vasectomia.

Devido ao estado de saúde, cumpre prisão domiciliar. Os outros alvos são a acionista majoritária do Grupo Soy e esposa de Walter Dias, Shirlei Aparecida Matsuoka, o presidente do grupo Soy Walter Dias Magalhães Júnior, o funcionário do Grupo Soy Evandro Goulart, o ex candidato a deputado federal Marcelo de Melo Costa e o advogado e irmão de João Emanuel, Lázaro Moreira Lima.