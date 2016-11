Concurso da PGE não supre déficit existente, diz procuradora adjunta

. Prédio onde está localizada a procuradoria-geral do Estado no Centro Político

Para a procuradora-geral adjunta do Estado, Ana Flávia Aquino, ainda que os 92 candidatos aprovados em uma das etapas do concurso para provimentos de cargos de procurador do Estado e convocados nessa quarta (16) para entrega de documentos, o número não será suficiente para suprir a demanda do órgão, que hoje conta com 41 procuradores em efetivo exercício em uma carreira com 108 vagas, e 38 servidores, sendo que há 70 vagas.

“Longe de superar o déficit. É uma expectativa de melhoria porque hoje o quadro de servidores da PGE está reduzido, está quase do tamanho da procuradoria do município em número de procuradores”, revela em entrevista ao . De acordo com a Prefeitura de Cuiabá, a Procuradoria Geral do Município conta com 30 procuradores e 69 servidores.

Ontem (16), a Procuradoria Geral do Estado publicou o edital nº 08/2016, sobre o resultado definitivo da segunda fase da prova de conhecimentos específicos II do concurso, convocando os aprovados para dar seguimento ao certame, previsto para ser concluído em março de 2017.

Neste sentido, Aquino ressalta que a posse dos possíveis aprovados só será possível à medida que o Estado se enquadre na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que determina gasto de, no máximo, 49% da Receita Corrente Líquida (RCL) com pessoal. “Tem que esperar baixar os gastos com folha. Atingindo o índice, precisamos fazer estudo de impacto”, comenta.

Apesar da expectativa de poder empossar todos os aprovados na prova oral (última etapa) dentro dos dois anos de validade do concurso, a procuradora-geral adjunta não demonstra muito ânimo e diz não ter noção se isso será ou não possível. “São poucas pessoas para o âmbito de atribuição que a PGE tem, se nada for feito estaremos numa situação complicada. A nossa parte estamos fazendo”, pondera.

Além do fator financeiro, a PGE enfrenta outro problema que é a dificuldade em manter os aprovados no cargo devido à falta de estrutura. “No último concurso, por exemplo, foram 40 aprovados e ficaram apenas 12. O restante foi embora. Eles tomam posse e vão embora. Falta estrutura”, completa.

Serviço

De acordo com o edital, os candidatos deverão dirigir seus requerimentos, como condição de permanência no certame, ao presidente da comissão, na sede da PGE, localizada na rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Edifício Sagres, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá. A entrega deve ser feita no período a partir desta quinta (17) até a próxima terça (22), das 08h30 às 11h30 e das 14h às 17h30. Após essa data, os documentos não serão aceitos.

Além disso, a documentação poderá ser entregue por meio de procurador, desde que este apresente instrumento de mandato, sem necessidade de firma reconhecida, contendo poderes e finalidade específicos para o ato.

Confira aqui o edital completo.