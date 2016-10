Conquista D´Oeste tem nova eleição marcada para dezembro pelo TRE

TRE José Carlos foi o único deferido

A Justiça Eleitoral vai realizar novas eleições em Conquista D´Oeste ainda neste ano. Após deliberação do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, a presidente da Corte, desembargadora Maria Helena Póvoas, enviou ofício ao Tribunal Superior Eleitoral solicitando autorização para a realização da eleição suplementar em 18 de dezembro do corrente ano. A eleição suplementar será realizada porque o único com candidatura deferida pela Justiça Eleitoral obteve menos de 50% dos votos válidos.

Com candidaturas indeferidas, 3 cidades podem ter novas eleições

Em Conquista D´Oeste concorreram três chapas para prefeito e vice-prefeito. Duas dessas chapas concorreram sub judice, tendo o indeferimento das candidaturas transitado em julgado (não cabe mais recurso).

Do total de 2.199 votos válidos registrados no município, 1.372 foram para as duas chapas indeferidas, o que representa um percentual de 62,39%, superando assim 50% da votação válida. Nestes casos, faz-se necessária a realização de nova eleição, conforme prevê o artigo 224 do Código Eleitoral, regra também prevista no artigo 167 da Resolução número 23.456/2015.

Os candidatos indeferidos foram Walmir Guse (PSDB), que obteve 818 votos (37,20% do total), e Fábio Hebert de Souza (PPS) com 554 votos recebidos (25,19% do total). O único deferido foi José Carlos de Oliveira (PMDB), com 827 votos recebidos (37,61%). (Com Assessoria)