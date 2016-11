Conselho da OAB pode recorrer no STF se anistia ao caixa 2 for aprovada

O presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), caso o Congresso aprove o projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção com alterações que não estavam previstas no relatório elaborado pela comissão temporária, consideradas contrárias ao interesse social. Para o advogado, a possibilidade de anistia aos crimes da caixa dois é uma afronta.

Reprodução Claudio Lamachia sustenta que a entidade havia se posicionado contra dois pontos do projeto

Lamachia ressaltou que a entidade havia se posicionado contra dois pontos do projeto, que foram retirados após consenso da comissão provisória. Eram eles as restrições ao uso do habeas corpus e uso de provas ilícitas, mesmo que produzidas por meios de boa fé, e que a anistia para os casos de caixa 2 não constava na matéria.

“A OAB tem posição muito firme em relação a isso e não acreditamos sequer que isso possa ser discutido pelo Parlamento, porque se nós tivermos qualquer tentativa de anistiar crimes já praticados através da utilização de caixa 2, vamos ter um desrespeito com a própria sociedade e isso a OAB não poderá aceitar de maneira nenhuma”.

O posicionamento da entidade foi apresentado pelo presidente durante da I Conferência da Mulher Advogada e I Encontro da Jovem Advocacia, realizados em Sinop, nessa quinta (25). Lamachia disse ainda que ao longo dessa semana esteve reunido com líderes partidários, na Câmara. “Se nós tivermos alguma outra manobra que reinclua esses termos ou inclua outros termos que são aí falados a Ordem vai examinar isso e não descarta um eventual ingresso no STF, se for este o caso”, garantiu.

Votação adiada

Na madrugada desta quinta, por volta da 1h, a comissão especial que analisa o conjunto de medidas anticorrupção concluiu a análise sobre o parecer do relator, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), com 12 propostas.

Ainda madrugada, contudo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), reuniu líderes e parlamentares para articular a votação do pacote em plenário e, segundo o deputado Vicente Cândido (PT-SP), encontrar uma forma de anistiar quem praticou o caixa 2 em eleições passadas.

No início da tarde, diante do plenário da Câmara, Rodrigo disse que o texto aprovado pela comissão especial ainda gera "muitas dúvidas" e não precisa ser votado de "afogadilho", por isso, a votação foi adiada para a próxima semana.