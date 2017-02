Conselho da OAB repudia decisão de juíza que resultou na prisão de Faiad

O Conselho Federal da OAB repudiou a sentença da juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá por utilizar as prerrogativas da advocacia para decretar a prisão do ex-presidente da Ordem e ex-secretário estadual Francisco Faiad (PMDB), na última terça (14).

A nota assinada pelo presidente da OAB nacional, Cláudio Lamachia, explica que zelar pela Constituição Federal não é apenas tarefa, mas dever juramentado por todos aqueles que escolheram a defesa da Justiça como profissão. Neste sentido, usa como base o artigo 133, da Carta Magna, que diz que o advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão.

Gilberto Leite Ex-presidente da OAB Francisco Faiad preso na 3ª na deflagração da Sodoma 5

“Assim, é motivo de veemente repúdio a decisão da juíza que utiliza das prerrogativas da advocacia – previstas em lei – como argumentos para decretação de prisão preventiva”, diz outro trecho.

Nesta linha, o Conselho explana que a magistrada demonstra contrariedade à ordem jurídica sob a qual se ergueu a própria Constituição Federal. “A argumentação, inclusive, fere o princípio constitucional da presunção da inocência, a partir do momento que a livre dedução de que o acesso do profissional da advocacia poderá – até mesmo de maneira hipotética como se depreende do tempo verbal escolhido pela referida juíza – atrapalhar a instrução criminal”.

Sobre o argumento da juíza de que Faiad poderia dificultar as investigações, utilizando-se das prerrogativas de advogado, inclusive para obter acesso em autos sigilosos, a OAB Nacional aponta falta de razoabilidade na decisão. “É preciso repelir essa agressão à advocacia sob a pena de que o cidadão tenha os direitos usurpados sempre que um julgador avaliar que o advogado ou advogada por ele constituído não é apto a ter acesso aos autos”.

Em outro trecho, o Conselho ressalta que calar ou ceifar a advocacia, ou até mesmo tentar intimidá-la em sua atuação profissional com ordens de prisão lembra os tempos ditatoriais. “Um passado que já teve a sua página virada no Brasil graças à atuação dos advogados e advogadas brasileiros. A Ordem não compactua, nem nunca compactuará, com o uso da condição de advogado para fins estranhos ao efetivo exercício da defesa".

Contudo, destaca que para a Ordem importa sim a conduta do profissional da advocacia dentro dos limites da lei. "Tanto que faz parte de sua estrutura um Tribunal de Ética e Disciplina para apurar e punir, quando for o caso, aquelas condutas que não condizem com o que foi estabelecido pelo legislador.A mesma conduta, dentro dos limites legais, é esperada do julgador para a boa administração da Justiça ao seu jurisdicionado".

Faiad foi preso, após a deflagração da 5ª Fase da Operação Sodoma. De acordo com o Ministério Público, ele teria destinado R$ 1,7 milhão, oriundos de recursos desviados do erário, para pagamento de dívida de campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral (PT) disputaram os cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

Nessa sexta (18), após o desembargador Pedro Sakamoto remeter o recurso que julga habeas corpus de Faiad para o colega Alberto Ferreira - relator de origem da Operação Sodoma, o próprio Alberto devolveu o processo para Sakamoto no início da noite. Com isso, cabe a ele, agora, decidir ou enviar o pedido para o Pleno do Tribunal de Justiça.