Conselho quer afastar presidente da Fecomércio por reformas de R$ 1 mi

Um relatório de auditoria produzido pelo Conselho Fiscal do Senac do Rio de Janeiro detectou uma série de possíveis irregularidades na gestão da Federação do Comércio de Mato Grosso, e é usado para embasar o pedido de afastamento de Hermes Martins da Cunha, atual presidente da Fecomércio.

Dentre as irregularidades apontadas está a realização de duas reformas, no montante de R$ 1,3 milhão, em um imóvel de propriedade de Yasmin Jamil Nadaf, irmã do ex-secretário estadual Pedro Nadaf, ambas quando este era presidente da Fecomércio. À época, Hermes ocupava a vice-presidência da Federação.

Acontece que é a Fecomércio quem administra tanto o Senac, quanto o Sesp, de modo que as instituições têm a mesma diretoria. O afastamento de Hermes está previsto para ser votado no próximo dia 20 pelo Conselho da entidade. O relatório foi recebido em 15 de agosto de 2016 pela secretaria geral do Senac/MT.

De acordo com a auditoria, detalhada em um documento com mais de 40 páginas, foi por meio da empresa Visa Empreendimentos Imobiliários que Yasmin cedeu de forma gratuita o imóvel para instalação do Centro de Educação Profissional do Varejo do Senac. Antes disso, não havia nenhuma declaração de obra feita no local.

A primeira reforma foi contratada em 2 de março de 2009 junto à empresa BC Construtora e Incorporadora Brasil Central Ltda, no valor de aproximadamente R$ 175,9 mil. O objetivo era a reforma e adequação do prédio. A segunda, no valor de R$ 1,1 milhão, foi contratada em 18 de dezembro de 2012 junto à empresa Gaudi Construtora e Incorporadora Ltda, tendo como propósito a instalação de elevador, ar condicionado, reforço estrutural, instalações elétricas e sanitárias, e granitos.

Entretanto, após a segunda reforma, o prédio deixou de ser destinado às atividades da CEP Varejo, pois outro local foi alugado no período de reforma e, em 1º de setembro de 2015, ocorreu o efetivo distrato do comodato e feita a devolução do imóvel. “Diante dos fatos apontados, recomendamos que sejam apuradas as devidas responsabilidades, bem como o ressarcimento das perdas financeiras do Senac”, sugere o Conselho Fiscal.

Outra situação apontada pela auditoria foi a ausência de comprovação dos gastos com reforma desse outro imóvel, localizado na avenida Presidente Getúlio Vargas, em Cuiabá, locado durante a reforma. A empresa Tayamã Empreendimentos Imobiliários Ltda, que alugou o segundo imóvel, alega ter tido despesa de R$ 37,3 mil.

A auditoria indicou ainda que três funcionários, dentre eles Karla Cecília de Oliveira Cintra - ré na ação penal derivada da Operação Sodoma -, foram cedidos à Fecomércio, cabendo ao Senac o integral pagamento da remuneração e outras despesas. Fecomércio, Senac e Sesp têm setores financeiros distintos.

Consta no relatório do Conselho Fiscal que o último certificado de auditoria emitido pela Controladoria-Regional da União em Mato Grosso ao Senac relativo ao exercício de 2012 considerou a gestão dos responsáveis como regular.

Outro lado

Ao o advogado de Pedro Nadaf, William Khalil, explica que após o relatório da auditoria ser encaminhado ao Senac, a entidade encaminhou esclarecimentos ao Conselho Fiscal que se deu por satisfeito com as explicações. Isso porque, devido à crise econômica iniciada em 2015, os governos estadual e federal encerraram cursos que eram ministrados no prédio localizado no imóvel de Yasmin.

Neste cenário, o Senac precisou cortar gastos e devolver o imóvel, mesmo após a reforma, sairia menos oneroso que arcar com as despesas de manutenção do prédio que passou a ter pouco uso. “O imóvel começou a tornar-se economicamente inviável, houve demissões de todas as equipes, fechou em outras unidades do interior também. Tem um relatório encaminhado pelo Senac ao Conselho, dizendo que imóvel tornou-se obsoleto em razão das despesas. Era melhor rescindir o comodato antes do que manter a estrutura sem ocupar 100%”, sustenta o advogado.

Khalil defende ainda que o comodato trouxe benefício financeiro ao Senac, que deixou de gastar com aluguel de R$ 300 mil ano. A instituição usou o imóvel de 2009 a 2015.

Com relação à segunda reforma, a assessoria do Senac informa que a proposição para a melhoria do imóvel foi submetida à aprovação do Conselho de Representantes da entidade e o orçamento para obras aprovado por todos os conselheiros. “Após a entrega, surgiram diversos tipos de intercorrências, como problemas no elevador, reparos estruturais, e ainda novas exigências do Corpo de Bombeiros, fatos esses que ocasionaram atraso na retomada das atividades do Senac no local”, diz trecho da nota enviada ao .

Com a crise de 2015, o Senac relata ter feito um ajuste orçamentário na ordem de 65% de redução na previsão de receitas de serviços educacionais e, com isso, realmente houve a necessidade de fechar não só essa CPE como a de outros municípios no interior do Estado. Por fim, a assessoria comunicou que a prestação de contas de 2016 do Senac ainda não foi votada, o que deve ocorrer em abril.

Atualizado às 19h41 - Senac garante lisura de devolução de imóvel

Por telefone, a assessoria do Senac confirma a existência de um pedido de afastamento de Hermes, porém nega que o relatório da auditoria do Conselho Fiscal tenha sido usado para embasá-lo, uma vez que sustenta que tanto a assinatura do contrato de comodato, quanto a devolução do imóvel ocorrem de forma legal. Pondera que outros apontamentos foram feitos no pedido, não os detalha, mas garante que serão esclarecidos. Sobre a devolução do imóvel, ressalta que ocorreu devido à crise econômica, o que levou a entidade a cortar gastos.