Conservação de vagões fica a cargo do governo; decisão não libera venda

Gilberto Leite/Rdnews Dois dos carros do VLT que foram adquiridos ainda na gestão de Silval Barbosa

A Justiça Federal determinou que a conservação dos vagões do VLT deixe de ficar sob responsabilidade do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, num prazo de 42 dias, e passe para os cuidados do governo estadual. Contudo, antes disso, o Consórcio terá que elaborar um relatório comprovando a boa conservação dos vagões.

Com a decisão, ainda não fica liberada possibilidade da venda dos vagões como o governo almeja, pois o despacho trata apenas da conservação dos equipamentos. Isso só acontece se a Justiça romper o contrato da empresa com o Estado.

No despacho do juiz federal da primeira Vara, Ciro Arapiraca, com base na ação proposta pelo Ministério Público Federal, é relatado que havia sido acordado entre as partes uma inspeção mensal nos vagões, a fim de comprovar a regularidade e adequada execução do plano de manutenção. “Contudo, a partir dos elementos constantes dos autos, vislumbra-se que tais inspeções mensais não se realizaram, visto a ausência de qualquer informação apresentada nos autos nesse sentido”, diz trecho da decisão.

Diante disso, o Estado passou a analisar as condições do rodante por intermédio de pareceres elaborados pelos próprios engenheiros da secretaria estadual de Cidades (Secid). Foi considerado que o Consórcio não apresentou adequadamente o Plano de de Conservação de Unidades sem Serviço do Material Rodante (PUSMR) que atenda às exigências declinadas na fiscalização da pasta. Em resposta, o Consórcio afirmou que foi adotadas medidas necessárias para a garantia e conservação das características originais dos vagões sem apresentação de quaisquer danos elétricos e mecânicos das unidades.

Conforme o juiz federal observa-se que a obrigação da contratada estabelece o devido fornecimento dos sistemas e equipamentos, assim como responsabilização pela substituição destes em razão de defeitos e anomalias sistêmicas decorrentes de falhas de projetos. “Impõe-se reconhecer que, diante do pagamento antecipado dos vagões necessários à implantação do VLT e de uma eventual ruptura da avença firmada entre as partes, resta às contratadas, ora requeridas, o dever de assegurar a cobertura”, consta no despacho.

Por outro lado, o juiz indeferiu o pedido do governo para romper a negociação com o Consórcio por se tratar de situações distintas. “Resta indeferida a juntada do referido relatório CGE de nº 013/2016, sem prejuízo de posterior análise da pretensão”, diz a decisão.

Venda Vagões

Em relação aos vagões, o governo estuda a venda dos 56 rodantes que foram comprados pelo governo Silval Barbosa (PMDB). A informação é do deputado Oscar Bezerra (PSB) que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Obras da Copa de 2014 na Assembleia. Uma auditoria da KPMG Consultoria confirmou o excesso na compra dos vagões, em fevereiro deste ano. Contudo, para vender, o governo precisa que o contrata com o Consórcio seja rompido, o que ainda não foi autorizado pela Justiça.

