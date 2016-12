Contas de campanha de Emanuel são aprovadas; PMDB bancará as dívidas

Gilberto Leite Ao todo, Emanuel recebeu R$ 3,1 mi em doações para a campanha, R$ 2,6 mi apenas no 1º turno

O juiz da 51ª Zona Eleitoral, Yale Sabo Mendes, aprovou as contas de campanha do prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB). Conforme o advogado Nestor Fidelis, que atuou como assessor jurídico durante a campanha, as falhas encontradas num primeiro momento foram sanadas. “A mais grave que tinha era a cerca de uma transferência por depósito”, explica o jurista ao .

A prestação de contas de Emanuel corria risco de ser reprovada devido a 30 irregularidades encontradas, dentre elas indícios de prática de caixa dois. O processo, inclusive, recebeu parecer técnico pela desaprovação, na última sexta (9). Nestor, no entanto, afirma que a aprovação confirma que não há indícios de caixa 2.

Entre as irregularidades encontradas estariam, anteriormente, além da ausência de vários documentos, entradas e saídas de recursos sem justificativa, o que poderia configurar a prática de caixa dois. Caso fosse confirmada a situação, Emanuel poderia ser acionado na Justiça Eleitoral.

Ainda que as contas fossem reprovadas, a diplomação do peemedebista, que ocorre hoje (15), não seria afetada. Isso porque, decisões de primeiro grau podem ser questionadas em instância superior, como o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, em casos específicos.

Há casos de cassação do registro de candidatura em que a batalha judicial se arrastou por todo o mandato, como ocorreu com José Riva (sem partido), no final de 2010, enquanto deputado estadual, e com Júlio Campos, em 2014, que ocupava o posto de deputado federal. Ambos foram cassados no final do mandato.

Dívida de campanha

Emanuel apresentou as contas referentes ao segundo turno à Justiça Eleitoral no mês passado. Os documentos foram catalogados em mais de 42 malotes. O peemedebista registrou receita acumulada de R$ 3,3 milhões nos dois turnos da eleição, enquanto as despesas chegaram a R$ 5 milhões, gerando no total uma dívida de campanha de R$ 2,3 milhões. O maior gasto foi com produção de programas de rádio, televisão ou vídeos, para os quais foram destinados R$ 2,6 milhões. Já a maior entrada registrada nas receitas é denominada “recursos de partido político”, somando R$ 2,4 milhões.

Foi do diretório nacional do PMDB que partiram as doações mais vultuosas, sendo dois repasses de R$ 250 mil e um de R$ 200 mil. A menor quantia recebida foi no valor de R$ 240. Ao todo, Emanuel recebeu R$ 3,1 milhões em doações, sendo R$ 2,6 milhões apenas no 1º turno.

Nestor explica que ficou acordado que o partido irá bancar toda a dívida de R$ 2,3 milhões adquirida durante a campanha vitoriosa. “O PMDB tem que assumir a dívida”, explica.