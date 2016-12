Coordenador do Gaeco considera corrupção na Seduc caso isolado

Chefe do Gaeco, Marco Aurélio, em entrevista ao O Livre, apresentado pelo jornalista Augusto Nunes

O coordenador do Grupo Especializado de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), promotor de Justiça Marco Aurélio, avalia como um caso isolado o esquema de corrupção que está sendo investigado pela Operação Rêmora na secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“Ganha conotação por ser o primeiro dentro do Governo Taques, mas é muito setorizado”, disse, em entrevista ao programa O Livre, da Band.

Para o promotor, o que pode ter conduzido à falha na administração dos recursos na pasta da Educação é a distribuição política dos cargos.

Embora a prática não configure crime, o promotor considera que é um erro. “Porque podemos delegar a uma pessoa de bem, ou que vá fazer o mal”, pontua.

O coordenador do Gaeco frisa que sempre teve no governador Pedro Taques (PSDB) , ex-colega do Ministério Público (Taques foi procurador da República), uma referência no combate ao crime organizado.

Recentemente, Taques foi citado nas delações de Alan Malouf e Giovanni Guizardi, como suposto beneficiado de um esquema de caixa 2 que teria financiado sua campanha ao Governo em 2014. Mas, para o promotor, o governador é um homem de coragem, de fibra e, quando seu governo se instalou, ele disse que não tinha dúvida de que algo ia acontecer nesse sentido. “São quatro anos de governo, mas a corrupção não é do governo, é do homem. A minha admiração por ele continua”, diz.

O promotor afirma, no entanto, que o grupo está disposto a avançar nas investigações e deflagrou a terceira fase da Rêmora na semana passada para ver até onde os fatos vão levar.

Outro aspecto revelado pelo promotor é que podem existir ramificações do mesmo grupo em outras secretarias da administração estadual, mas, por hora, são apenas informações e, se confirmadas, vão ser esclarecidas dentro do processo.

“Existem informações de que personagens desse grupo atuavam em outras secretarias. Não desta organização, mas com lobby em outras pastas”, declarou. A entrevista foi concedida pelo promotor Marco Aurélio ao programa O Livre, apresentado pelo jornalista Augusto Nunes.