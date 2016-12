Cuiabá e VG têm prazo de 90 dias para atender TCE sobre transportes

Antonio Joaquim critica ainda a idade média e qualidade da frota de ônibus

O Tribunal de Contas do Estado determinou que as Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande assegurem a identificação clara, objetiva e transparente dos recursos destinados ao Fundo Municipal do transporte público e a correta aplicação dos mesmos, nos moldes previstos na legislação.

Para tanto, estabeleceu prazo máximo de 90 dias para apresentação de plano de ação para implementação das recomendações e determinações feitas pelo TCE, com a designação dos responsáveis pela execução das medidas, além da realização de monitoramento dos resultados alcançados decorrentes da adoção das deliberações do Tribunal de Contas, no prazo de 24 a 36 meses após sua publicação. A decisão foi tomada nesta manhã (13), em apreciação da auditoria feita no setor.

A auditoria do transporte público realizada por uma equipe técnica nos dois municípios resultou em um relatório, que fez orientações, bem como pediu a elaboração de um plano de monitoramento a essas recomendações. O Ministério Público de Contas ratificou as conclusões da equipe de auditoria.

Em seu voto, o conselheiro e presidente do TCE, Antônio Joaquim, ressaltou que o transporte público é um direito social assegurado por lei e que, quando bem planejado possibilita melhor qualidade de vida aos usuários, assim como fluidez do trânsito e melhor ocupação dos espaços urbanos.

Conforme dados extraídos da planilha de cálculo tarifário de 2016, a previsão de arrecadação nas duas cidades por meio de tarifas cobradas dos usuários atinge mais de R$ 14 milhões mensais, somando R$ 168,4 milhões ao ano. “Neste contexto, a realidade demonstrada encontra-se muito aquém do desejado pelos usuários, mas bem abaixo mesmo”, destacou Antônio Joaquim.

A auditoria dividiu-se em quatro eixos de análise: gerenciamento da oferta; acompanhamento do desempenho; controle da arrecadação e avaliação da qualidade.

Quanto ao quesito “gerenciamento da oferta”, em Cuiabá foram detectadas fragilidades no procedimento de acompanhamento da demanda, limitação dos dados utilizados no gerenciamento da oferta de transporte e ausência de pesquisas abrangentes sobre a realidade do município. Já em Várzea Grande, observou-se a ausência de procedimentos para acompanhamento da demanda, de indicadores específicos para gerenciamento da oferta de transporte e de estrutura mínima para execução dessas atividades.

O conselheiro criticou ainda a idade média e qualidade da frota de ônibus. “Na minha concepção, em razão dos problemas citados, é evidente o não atendimento da idade média e máxima da frota, ou seja, os ônibus estão velhos demais. Precisam ser renovados”, cobrou.

Nesta linha, elencou problemas relativos à desobediente do padrão de qualidade, descumprimento do percentual mínimo estabelecido na licitação de veículos com ar condicionado, não efetividade da fiscalização e baixo pagamento das multas aplicadas às concessionárias (inferior a 1%), longo tempo de caminhada gasto pela população para acessar os ônibus, falta de segurança e acessibilidade nos terminais e pontos de embarque, bem como fragilidade nas ouvidorias dos dois municípios. “Medidas urgentes precisam ser adotadas para solucionar as fragilidades evidenciadas”, exigiu.

O conselheiro Valdir Teis, por sua vez, ponderou que o lucro das empresas é suficiente para exigir uma climatização e condição melhor. “Fazendo conta rápida, cada ônibus fatura R$ 950 por dia. Tirando impostos e gastos são 40% de lucro, de R$ 9 a R$ 10 mil por mês em cada ônibus. Não são valores tão irrisórios que não se possa ter uma frota melhor”.

Déficit

A auditoria apontou que, em Cuiabá, considerando o déficit de 500 abrigos e o preço médio de mercado igual a R$ 3 mil de cada estrutura, desde o início da concessão até 2016, as empresas deixaram de aplicar R$ 1,5 milhão na infraestrutura do transporte coletivo urbano.

Dados

Na Capital, o sistema de transporte público é operado por três empresas concessionárias e uma permissionária, sendo 84 linhas, com 411 veículos, com idade media de 5,5 anos. Já na cidade vizinha, apenas uma empresa concessionária opera com 28 linhas e frota de 80 veículos, com idade média de 6,9 anos.