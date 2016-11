De 29 desembargadores, apenas 6 têm remuneração abaixo do teto

Mário Okamura

Embora a Constituição Federal defina que o salário dos desembargadores de todo o país deva corresponder a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, na prática a situação é diferente. Enquanto os ministros do STF recebem apenas os R$ 33,7 mil bruto - e parte deles o abono de permanência, gerando um acréscimo de aproximadamente R$ 4 mil - o salário dos desembargadores mato-grossenses vem acompanhado de gratificações, vantagens pessoais, entre outros, que elevam o total de rendimentos em até R$ 22,1 mil, pelo menos no referente ao mês de outubro.

A situação tem previsão legal, pois as demais quantias pagas além do subsídio são excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional. Apesar disso, o tema tem gerado muita polêmica e é alvo de críticas até mesmo por parte dos ministros do STF.

Conforme a regra, os desembargadores devem receber salário de R$ 30,4 mil. Contudo, em Mato Grosso, no mês de outubro, nenhum desembargador recebeu menos que R$ 48,3 mil bruto, conforme apurado pelo . Dos 29 magistrados, 23 tiveram rendimento bruto de R$ 52,5 mil ou mais. Desse mesmo total, seis receberam valor líquido abaixo do teto, sendo o menor valor de 25,9 mil. O presidente do Tribunal de Justiça, Paulo da Cunha, foi o que recebeu a maior quantia, R$ 71,5 mil bruto e R$ 39,9 mil líquido.

Enquanto o menor salário líquido pago no último mês a um ministro do STF foi de R$ 19,2 mil, o menor subsídio de desembargador do TJMT foi de R$ 25,9 mil. Em contrapartida, o maior valor líquido pago a um ministro no último mês foi de R$ 25,3 mil.

Entre os rendimentos dos desembargadores que não são computados no teto constitucional estão as vantagens pessoais, indenizações, vantagens eventuais, gratificações e o chamado subsídio, diferença de subsídio, função de confiança ou cargo em comissão. O salário em si, de R$ 30,4 mil, é denominado remuneração paradigma.

Em recente entrevista ao site O Globo, os ministros criticaram o cenário em relação aos juízes brasileiros, pois três a cada quatro juízes são beneficiados com o que denominam "dribles”, conforme classificou o ministro Marco Aurélio Mello. “Quando se criou o subsídio foi para não se ter outras parcelas. Subsídio é parcela única, não deveria haver essa distorção. Muito menos rotulando certas parcelas como indenizatórias para fugir do teto. Até porque, pela regularidade e natureza, vemos que essas parcelas são remuneratórias”, disse ao site.

Estudos Constitucionais

O presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e procurador do Estado, Carlos Perlin, explica que o teto limita apenas a questão do subsidio, que é o salário. “Essas outras parcelas não são remuneratórias, mas indenizatórias por algum gasto que o servidor, no caso o magistrado, teria em função do exercício do cargo”, salienta.

O especialista observa ainda que a estrutura ofertada pelos Tribunais Superiores é “absurdamente melhor” que a dos Tribunais de Justiça, ainda que se mantida as devidas proporções. Por isso, as verbas indenizatórias acabariam compensando essa diferença. Ele cita como exemplo a estrutura física do Supremo, a quantia de empregados, assessores para distribuição, veículos individuais para cada ministro e segurança, mesmo o TJ oferendo os mesmos serviços.

Perlin entende ser necessário um estudo complexo antes avaliar de se falar em transformar esses gastos em função da atividade dos magistrados em uma melhor estrutura do TJ. “Pode ser que as pessoas pensem que essas verbas não são necessárias, mas às vezes são. Seria interessante fazer uma análise específica. No fim, pode se chegar a conclusão que a manutenção dessa estrutura seja muito mais cara que indenizar. Embora o STF não contemple as verbas, possui uma estrutura magnífica”, reitera.

CNJ

Nessa quarta (23), a Corregedoria Nacional de Justiça instituiu um grupo de trabalho para analisar os vencimentos e vantagens concedidas aos magistrados de primeiro e segundo graus, em todos os ramos de Justiça, com exceção da Justiça Eleitoral. O objetivo é propor mecanismos de transparência e de controle pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A determinação, segundo a Portaria 41, publicada ontem no Diário de Justiça, deve-se a notícias de pagamentos de magistrados acima do teto previsto na Constituição Federal, a dúvidas sobre a legalidade desses pagamentos, e a necessidade de cumprimento da Resolução nº 13, do CNJ, que regulamenta os salários dos magistrados e de uniformização das rubricas pagas aos magistrados.

Outro lado

O entrou em contato com o Tribunal de Justiça, por meio de assessoria, nessa segunda (21), solicitando informações sobre o cálculo da remuneração dos desembargadores, bem como esclarecimentos sobre a não incidência das vantagens no teto constitucional. Contudo, até o fechamento desta matéria não houve retorno.