Defensor inicia trabalho de campo com moradores de rua em Cuiabá

Assessoria Moradores de rua têm respaldo da Defensoria Pública através de trabalho social

O responsável pela coordenadoria de Direitos Humanos da Defensoria Pública, Roberto Tadeu Vaz Curvo, deu início aos trabalhos com moradores de rua da Capital, que está sendo realizado em parceria com a equipe do projeto de extensão Psicanálise na Rua, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O trabalho de campo será realizado toda terça, às 20h, no Beco do Candeeiro.

De acordo com o defensor, no primeiro encontro houve uma aproximação com os moradores de rua. “Eles são muito acessíveis. Foi possível perceber que são pessoas normais, que enfrentam problemas sociais e familiares e precisam de ajuda. Sem ajuda eles não conseguem sair dessa situação. Nós, da Defensoria Pública, temos obrigação de ajudá-los”.

Conforme Roberto, o objetivo do trabalho é buscar a integração entre as instituições públicas do Estado a fim de melhorar a qualidade de vida destas pessoas. O projeto de extensão da UFMT, cujas pesquisas já completam um ano, é coordenado pela professora de psicologia da Universidade, Adriana Rangel. (Com Assessoria)