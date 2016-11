Defensores dizem que famílias não são baderneiras e buscam solução

Gilberto Leite/Rdnews Air Praeiro afirma que não houve invasão dos lavradores, mas incentivo para ocupar a terra

Os defensores públicos do Núcleo de Regularização Fundiária, Air Praeiro e Munir Arfox, contestam a declaração da família de Ademar Caixeta de Castro sobre a polêmica da suposta invasão da área onde fica o Vale Abençoado, em Santo Antonio do Leverger. Ambos questionam o porquê a família não ingressou com ação de reintegração de posse contra o governo. “Por que a desapropriação indireta o juiz vai compelir o estado a desapropriar”, afirma Air ao .

O defensor explica também que não houve qualquer invasão dos lavradores, mas, sim, incentivo de Ademar para ocupar a terra. Cita a decisão de primeira instância, do juiz Lídio Modesto, ao dizer que não trata de baderneiros, mas ao contrário, são pessoas interessadas na produção de riquezas que efetivamente querem dar melhores condições de vidas aos familiares. “Estamos defendendo bandidos?”, indaga.

Segundo Munir, o papel da defensoria foi tentar dar uma saída política às famílias, uma vez que eles já estavam instalados no Vale há mais de 16 anos. “Juridicamente não tinha saída, porque tem decisão do Superior Tribunal de Justiça contra vocês. Eles (lavradores) ganharam inicialmente em primeira instância. A família do Caixeta recorreu para Tribunal, perdemos STJ”, sustenta.

Quando perderam a batalha judicial, as famílias assentadas buscaram a defensoria para ajudá-los. Após buscar o governo estadual, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) baixou um decreto que autorizava a desapropriação. “Silval não pagou essa desapropriação, como fez em outros dois casos, desapropriou, mas não pagou”, justifica Munir.

Com o vencimento do decreto, em fevereiro deste ano, o Governo Pedro Taques (PSDB) solicitou um estudo da área. O parecer da Procuradoria Geral do Estado concluiu que a área de 1,4 mil hectares é passível de desapropriação. Entretanto, a medida não foi tomada até agora e a família quer o cumprimento da decisão judicial.

Gilberto Leite/Rdnews Munir Arfox diz que se continuassem em barracos de lonas, defenderia a reintegração de posse

Questionado sobre o poder aquisitivo de algumas famílias, Munir explica que se eles continuassem em barracos de lonas até hoje, ele seria o primeiro a defender a reintegração de posse. “Se eles evoluíram é porque trabalharam na terra. Se você formar um filho é mérito seu”, rebate em defesa de que médico e advogado possuem terras no Vale Abençoado.

Sobre a acusação de que teria interesse nas terras, Munir ressalta que o trabalho de regularização fundiária mexe com interesse e, por isso, essa acusação. Mas nega que tenha qualquer envolvimento a não ser o de ajudar as famílias desassistidas. “Não tem um palmo de terra. Todas as representações que correram contra a gente fere o interesse dos outros”, declara.

Famílias

A presidente da Comunidade Vale Abençoado, Iranil da Silva Souza, afirma que vivem 93 famílias que produzem arroz, feijão, café, hortaliças, rapadura, caldo de cana, banana e mandioca. “Eles nunca moraram (no Vale), ainda cuidamos parte da área deles que nunca cuidaram, nunca fomos sem-terras nem grileiros. Quando nós chegamos lá, fomos convidados por Ademar Caixeta”, ressalta.

Iranil explica ainda que o proprietário da terra incentivou a ocupação e solicitou que as famílias contratassem um topógrafo para dividir a área entre eles. Segundo a presidente, o Incra solicitou documentação para fazer a desapropriação, entretanto, não houve resposta de Ademar. “Três anos ele apresentou documentação (pedindo reintegração). Ficamos surpreendidos com isso”, conclui.

Família diz que invasores de terras são classe média; defensoria rebate