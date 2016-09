Defesa aponta retrocesso em ação e cobra liberdade de ex-governador

Gilberto Leite Ulisses Rabaneda, Francisco Faiad e Valber Mello compõem banca de defesa de Silval Barbosa

Preso há um ano por ser apontado como líder de uma organização criminosa, que teria fraudado a concessão de incentivos fiscais no Estado e cobrado propina de empresários, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) trava uma luta na Justiça para provar a inocência.

O peemedebista conta com uma banca persistente de advogados e apesar das inúmeras derrotas judiciais, conseguiu revogar duas das três ordens de prisão, restando apenas a decretada na Sodoma 3 para deixar o Centro de Centro de Custódia de Cuiabá.

Patrocinada pelos juristas Francisco Faiad, Valber Melo, Ulisses Rabaneda, Renan Serra e Artur Osti, a defesa de Silval entende que não há mais nada que justifique a permanência do ex-governador em cárcere.

“A instrução se encontra inclusive encerrada. Ele está afastado do cargo há quase dois anos e não possui qualquer tipo de influência sobre quem quer que seja. É preciso que se compreenda que responder a um processo em liberdade não se constitui em nenhum benefício, mas simplesmente fazer cumprir a Constituição”, reforçam.

A banca ressalta que, mesmo diante das últimas negativas na Justiça, continua a luta pela liberdade do ex-governador. No pedido de revogação da prisão relativa à Sodoma 3 - um desdobramento da Sodoma 2, sendo que ambas estão inseridas na mesma ação penal e têm o mesmo objeto de investigação - a defesa sustenta que todas as testemunhas de acusação, e todos os inúmeros colaboradores já prestaram esclarecimentos em juízo, portanto, a fase de instrução está encerrada. Deste modo, Silval não apresentaria risco à coleta de provas.

Nesta linha, destacam que todos os ouvidos, quando indagados em juízo, afirmaram que nunca houve por parte de Silval qualquer tipo de ameaça. “Se não bastasse, todos os colaboradores foram uníssonos em afirmar que Silval não possuía qualquer conhecimento acerca da aquisição do citado terreno, que como confessado pelo próprio Cesar Zílio em seu interrogatório judicial, dizia respeito apenas a ele, sem qualquer nexo com o requerente”, diz trecho do pedido de soltura.

A defesa cita ainda o fato de outros réus já terem conquistado a liberdade, a exemplo de o ex-secretário Pedro Nadaf, e afirma que caso o MPE não se decida pela linha da liberdade “estará lamentavelmente escrevendo triste capítulo na história das garantias fundamentais”, admitindo que para se revogar a prisão é preciso confessar.

Ao final do pedido, a defesa transcreveu uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, que em julgamento de um habeas corpus disse hoje se prende primeiro para apurar depois. “Não sei onde vamos parar [...] Prende-se até mesmo para fragilizar o homem e se lograr a delação premiada. Enquanto não delata, não é libertado, se recorre sucessivamente e fica por isso mesmo. Avança-se culturalmente assim? Não, é retrocesso”.

Esse pedido recebeu parecer contrário do MPE, mas a decisão da juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, ainda não foi proferida. Além desse recurso, Silval tem ao menos outros dois habeas corpus pendentes de apreciação no Superior Tribunal de Justiça.