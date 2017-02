Defesa de Faiad ingressa com pedido de HC no Tribunal de Justiça de MT

Gilberto Leite Faiad foi preso preventivamente nesta terça (14) após a deflagração da 5ª Fase da Operação Sodoma

A defesa do ex-secretário estadual de Administração e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso (OAB/MT), Francisco Faiad (PMDB), ingressou no início da noite desta quarta (15) com um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT). O teor do pedido não foi divulgado e a petição foi assinada pelo advogado Hamilton Teixeira.

Faiad foi preso preventivamente nesta terça (14) após a deflagração da 5ª Fase da Operação Sodoma. De acordo com o Ministério Público, ele teria destinado R$ 1,7 milhão, oriundos de recursos desviados do erário, para pagamento de dívida de campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral (PT) disputaram os cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

Como pode ser verificado no sistema público de distribuição de processos do TJ, o habeas corpus foi distribuído para o desembargador Rondon Bassil, mas por causa da medida de prevenção o processo deverá ser redistribuído.

A medida de prevenção fez com que o desembargador Pedro Sakamoto assumisse a relatoria da Operação Sodoma em substituição do desembargador Alberto Ferreira. Ferreira atendeu, ontem, um pedido feito pela defesa do procurador aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho reconhecendo a prevenção do desembargador Sakamoto para todos os recursos da Sodoma.

A mudança ocorreu porque Alberto, que até então relatava todos os recursos impetrados em favor do ex-secretário de Planejamento e Infraestrutura Arnaldo Alves - outro investigado no esquema de corrupção - foi voto vencido no julgamento do habeas corpus que concedeu a soltura de Arnaldo.

O regimento interno do TJ determina que haja mudança quando o relator for voto vencido, passando tal atribuição para o desembargador que abriu divergência, caso este tenha a divergência seguida pelos demais. “Vencido o relator, a prevenção recairá no desembargador ou juiz designado para lavrar o acórdão”, diz o regimento.

A partir disso, o desembargador Sakamoto se tornou o novo relator da Sodoma, em substituição de Alberto Ferreira. A situação faz com que o pedido de habeas corpus de Faiad fique nas mãos ou do ex-relator ou do atual.

Defesa

A defesa do ex-secretário já havia dito anteriormente que deveria entrar com a medida cautelar. O advogado Valber Melo afirmou ontem que a prisão de Faiad foi ilegal e não respeitou alguns preceitos jurídicos.

“Se trata de uma prisão totalmente equivocada e ilegal, tendo em vista que os fatos que dizem respeito a ele são em relação à função dele de secretário em 2013. Então, decretar uma prisão 4 anos depois que ele saiu da Secretaria de Administração me parece ser totalmente desnecessário e ilegal justamente por faltar o requisito da contemporaneidade, que é exigido”, argumentou na ocasião.

O advogado também negou a responsabilidade de Faiad em qualquer tipo de ameaça aos colaboradores da operação. “Não existe qualquer ameaça, é bom que se deixe claro. Uma decisão quando se fala em ameaça, se fala de um sujeito que não se sabe o nome, de um tal de um motoqueiro que teria supostamente ameaçado um dos colaboradores. Não se sabe quem é motoqueiro, quando foi e nem sequer se ele existe. Isso é baseado apenas na palavra do colaborador. Estranha muito à defesa, aparecer uma ameaça que ninguém sabe quem ameaçou, quem foi ameaçado”.

Sodoma 5

A deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma, pela Polícia Civil nesta terça, resultou no cumprimento de 14 mandados, sendo que cinco pessoas tiveram pedido de prisão preventiva decretado, além de Faiad; o ex-governador Silval Barbosa (PMDB); o ex-chefe de gabinete Silvio Corrêa; o coronel José Nunes Cordeiro e o ex-secretário adjunto de Transportes, Valdísio Juliano Viriato.

Os outros nove mandados são de condução coercitiva e entre os alvos estão o ex-vereador Lúdio Cabral (PT) e o ex-secretário de Fazenda Marcel De Cursi. A decisão judicial que decretou a prisão dos envolvidos foi assinada pela juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.