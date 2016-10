Defesa de Silvio diz que Nadaf teve surtos psicóticos e nega ameaças

Nesta sexta (21), o ex-governador Silval Barbosa, ex-chefe de Gabinete Silvio Correa e o ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi, todos presos, serão ouvidos novamente na Sétima Vara Criminal, sob juíza Selma Arruda, no caso da Sodoma 1, que teve origem na delação de João Batista Rosa, dono da empresa Tractor Parts. O empresário disse que, para obter o incentivo fiscal, foi obrigado a pagar dívidas de campanha do grupo do ex-governador no valor de R$ 2 milhões. A Sodoma 1 deu origem a outras investigações que têm mantido o trio preso. Silval e Marcel estão no Centro de Custódia desde setembro do ano passado.