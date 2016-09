Defesa de Wilson Taques pede que MPE processe testemunha da Seven

A defesa do ex-secretário estadual de Planejamento Wilson Gambogi Taques pediu que o Ministério Público Estadual processe, por falsidade ideológica e falso testemunho, uma das testemunhas arroladas pelo juízo, ouvida na primeira audiência de instrução da ação referente a Operação Seven, nessa sexta (16). Trata-se de Pierre Monteiro da Silva, auditor do Estado lotado na Controladoria Geral do Estado.

A Seven apura a aquisição irregular de uma área com 727,9 hectares, situada na região do Manso, pelo valor de R$ 7 milhões, para criação do Parque Estadual Águas da Cabeceira do Cuiabá, em 2014. A propriedade pertencia ao médico e ex-secretário estadual de Saúde, Filinto Corrêa da Costa.

Segundo o advogado de Wilson Taques, Tabajara Aguilar Praeiro Alves, Pierre elaborou o relatório de auditoria 90/2016/CGE a pedido do MPE, sobre a desapropriação da área, no qual disse que analisou um vasto acervo de documentos oriundos da Sema, Intermat e Casa Civil. “Esse relatório de auditoria que serviu de sustentáculo para apresentação da denúncia pelo MPE e tido como de suma importância pela juíza Selma Arruda para esclarecer os indícios que levam a eventual existência de crime pelo meu cliente”, explica em entrevista ao .

Eduarda Fernandes Primeira audiência de instrução da Operação Seven ocorreu na última sexta na 7ª Vara Criminal

Ocorre que durante a audiência, Pierre informou que não analisou nenhum documento da Sema e chegou a revelar que parte do relatório tinha como fundamento dados prontos de uma pessoa chamada Alexandre Milaré Batistela. “Ou seja, ele mentiu no relatório e incidiu em crime do artigo 342 do Código Penal”, analisa o advogado de Wilson Taques.

Depoimento

Pierre contou que recebeu uma ordem de serviço para realizar a auditoria e notou um problema na escritura da área de Filinto quanto ao tamanho e os valores da propriedade. O auditor explicou ter feito a avaliação da área por intermédio de uma consulta de preços na internet e fez constar que o valor pago pela área estava “um pouco exagerado, acima do praticado no mercado”, pois à época era pago cerca de R$ 4 mil por hectare e o valor pago foi de aproximadamente R$ 10 mil.

Ainda na audiência, o advogado de Chico Lima, João Cunha, perguntou quais documentos Pierre poderia apresentar para atestar a duplicidade na venda do terreno. Pierre negou ter mencionado em seu relatório a duplicidade na venda do terreno, mas sim divergências no tamanho da matrícula apresentada por Filinto.

Os advogados questionaram ainda como o auditor conseguiu elaborar o relatório em apenas dois dias pois, disse ter recebido a ordem de serviço em 30 de junho de 2014 e relatório foi assinado em 2 de julho. Pierre argumentou que a data possivelmente está errada, tendo em vista que o trabalho de cotação de preços e entrevista com servidores teria demandado cerca de 60 dias e negou a existência de outros erros no relatório.

Pierre chegou a ter sua habilitação profissional questionada para realizar tal avaliação e foi categórico ao afirmar que tem competência para fazer cotação de preços praticados no mercado, mas admitiu que não seguiu nenhuma norma técnica sobre avaliação de imóveis. Ele é formado em Administração de Empresa e é auditor do Estado aprovado em concurso.

Em audiência, auditor afirma que venda de terreno foi superfaturada

Denúncia

De acordo com a denúncia, à época dos fatos, Wilson ocupava o cargo em comissão de secretário adjunto de Mudanças Climáticas da Sema. Para o MPE, ele fazia parte do segundo escalão do esquema, junto com o José de Jesus Nunes Cordeiro, Arnaldo Alves de Souza Neto e Afonso Dalberto. Eles seriam mediadores ou responsáveis pela execução de tarefas determinadas pelo primeiro escalão, composto pelo ex-governador Silval Barbosa, o ex-secretário estadual Pedro Nadaf e o procurador aposentado Chico Lima.

A defesa critica a denúncia, pois o MPE não teria imputado a ele o crime de dividir os valores lucrados no esquema.