Defesa levará decisão da 2ª Câmara ao STJ para tirar Selma da Sodoma

Gilberto Leite/Rdnews Advogado Valber Melo diz que na Sodoma ocorreram atos que ofenderam sistema acusatório

A defesa do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) usará a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que afastou a juíza da 7ª Vara Criminal Selma Arruda de processos contra a ex-primeira-dama Roseli Barbosa, para reforçar a tese do habeas corpus que tramita no Superior Tribunal de Justiça, que busca retirar a mesma magistrada do comando da ação penal referente à Operação Sodoma. No entanto, para que isso aconteça é necessária a publicação do acórdão da decisão, que ainda não tem data para ocorrer.

De acordo com um dos advogados que patrocinam a defesa de Silval, Valber Melo, a discussão levantada no recurso de Roseli é a mesma da Sodoma. “Inclusive na Sodoma o caso foi julgado primeiro e já se encontra no STJ para análise. Vamos juntar o acórdão da Roseli no STJ para demonstrar que da mesma forma da operação Ouro de Tolo, na Sodoma ocorreram atos de instrução quando da oitiva do colaborador, em nítida ofensa ao sistema acusatório”, explica em entrevista ao .

O recurso no STJ, por meio do qual Silval pede a suspeição de Selma, foi protocolado no dia 3 deste mês, e no último dia 10 foi negado liminarmente (decisão provisória) pelo ministro Antonio Saldanha Palheiro. Conforme andamento processual, o Ministério Público Federal foi intimado eletronicamente nesta quinta (25) da decisão do ministro.

O argumento que sustenta este recurso é que a magistrada teria agido de forma parcial ao conduzir a Sodoma. A defesa de Silval alega que a juíza praticou ato de investigação criminal, pois “foi ela quem interrogou diretamente os delatores em momento anterior ao recebimento da denúncia”. Os delatores, neste caso, são os empresários João Batista Rosa, Frederico Coutinho e Filinto Muller.

Ponderam ainda que o comportamento de Selma teria violado diretamente o princípio acusatório, resultando em seu impedimento para conduzir a ação penal, bem como na suspeição para julgar os réus.

Já no recurso acatado pela Segunda Câmara, em julgamento realizado nesta quarta (24), a defesa de Roseli apontou que a magistrada teria violado o sistema acusatório e agido como autoridade inquisitorial, bem como não observado os limites legais ao colher o depoimento do delator Paulo César Lemos antes da homologação do acordo de colaboração premiada.

Em contrapartida, para o coordenador do Gaeco, promotor Marco Aurélio de Castro, a decisão no recurso de Roseli não afeta em nada o caso de Silval. “Cada caso é um caso. Isso já foi levantado na Sodoma 1, foram 2 votos a 1. Não cabe por conta da questão de direito de fato. Acredito que não caiba reanálise diante desse fato”, analisa.

2ª Câmara decreta suspeição de juíza e anula atos em ações contra Roseli