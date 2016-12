Defesa vai pedir liberdade de Alan e nega existência de acordo de delação

Reprodução Alan Malouf afirma que, assim que tomou conhecimento da operação, se apresentou ao juízo da 7ª Vara Criminal, espontaneamente e reiterou a disposição de colaborar com a elucidação dos fatos

A assessoria do empresário Alan Malouf fez comunicado à imprensa, no final da tarde desta quarta (14), após sua prisão na operação "Grão Vizir", para esclarecer que desde o primeiro momento em que seu nome foi citado pelo empresário Giovanni Guizardi em acordo de delação premiada nas investigações da "Rêmora", Alan informou às autoridades que estava à disposição para prestar os esclarecimentos devidos.

A Grão Vizir é um desdobramento da Operação Rêmora que investiga fraude em licitações e pagamento de propina em obras da Seduc.

A defesa do empresário informa que aguarda ter acesso aos autos para tomar as medidas cabíveis e entrar com o pedido de liberdade.

O empresário afirma que, assim que tomou conhecimento oficialmente da operação, se apresentou espontaneamente ao juízo da 7ª Vara Criminal e reiterou a disposição de colaborar na elucidação dos fatos.

A defesa de Alan Malouf nega, ainda, que exista acordo de colaboração premiada sendo elaborado, conforme noticiado pela imprensa. Ele foi citado na delação premiada de Guizardi, dono da Dínamo Construtora Ltda, como financiador do suposto caixa 2 da campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Segundo a delação, Alan teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria.

Juíza decreta prisão de Alan Malouf; empresário se entrega no Fórum

Citado em praticamente toda a delação premiada de Guizardi, Alan Malouf teria sido responsável pela entrada dele no esquema de fraude nas obras da Seduc. Além disso, segundo o delator, Alan seria o responsável pelo repasse de 25% da propina proveniente desse esquema ao presidente da Assembleia Guilherme Maluf, e também teria se beneficiado com o mesmo percentual.

Alan teria ficado com 25% da propina e inserido Guizardi no esquema