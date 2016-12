Delator afirma que parte da propina beneficiou o deputado Nilson Leitão

Reprodução Giovani Guizardi foi solto pela Justiça nesta quarta (30) após a juíza da Sétima Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, transformar a sua pena em prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira

O empresário Giovani Belatto Guizardi, apontado como líder de um esquema de fraudes de licitações da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), relatou em delação premiada que o esquema de corrupção tinha um núcleo político que era integrado pelo deputado estadual Nilson Leitão (PSDB). O esquema está sendo investigado pela operação Rêmora.

O tentou contato com o deputado Nilson Leitão, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem.

O delator afirmou que o esquema tinha um “núcleo dos agentes políticos” e que um dos participantes do núcleo era o deputado tucano. O parlamentar, inclusive, foi citado como o responsável pela indicação do agente público Fábio Frigeri para a pasta. Fábio também foi apontado como um dos beneficiários do esquema.

Giovani disse também que, em duas oportunidades, entre os meses de junho e outubro de 2015, ele pediu que Edézio Ferreira, outro citado na delação, fosse até uma agência bancária, na região central de Cuiabá, e realizasse pagamentos em uma conta que totalizavam R$ 20 mil. Ele citou que a transação seria em favor do deputado Nilson Leitão.

Na delação, Giovani afirmou, ainda, que teve uma conversa com o servidor público Wander Luiz dos Reis, apontado como um dos servidores que recebiam algumas vantagens indevidas. Na conversa, ele ficou sabendo que cinco cheques, resultados de um pagamento de propina, foram destinados a uma gráfica para quitar dívidas eleitorais. O empresário disse que “deduziu que seria de campanha de Deputado Federal Nilson Leitão”.

Soltura

Giovani foi solto pela Justiça ontem (30) após a juíza da Sétima Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, transformar sua pena em prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira. Ele estava preso desde maio após a deflagração da operação Rêmora.

De acordo com as investigações, o empresário era o intermediador pelo qual os servidores Fábio Frigeri, Wander Luiz dos Reis e Moisés Dias da Silva solicitavam e recebeiam a vantagem indevida, que os empreiteiros se dispuseram a pagar em troca das informações privilegiadas e do apoio para vencerem as licitações dentro da Seduc.

Esquema

O Gaeco denunciou Giovani afirmando que ele seria o “testa de ferro” dos servidores públicos envolvidos no esquema. Segundo o Gaeco, o empresário era o articulador, era quem fazia o trabalho sujo a fim de ocultar a identidade dos verdadeiros solicitantes e recebedores da propina.