Delator afirma que propina pode ter financiado candidatura de Faiad à AL

Delator premiado na Operação Sodoma, o ex-secretário de Estado César Zílio revelou em depoimento à Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) que o esquema de propina envolvendo a empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda., desmantelado na 5ª etapa da investigação, pode ter bancado a campanha do advogado Francisco Faiad (PMDB) a deputado estadual, em 2014.

Delator, ex-secretário César Zilio diz que Francisco Faiad usou dinheiro de propina em campanha

A revelação foi feita no depoimento prestado aos delegados Márcio Moreno Vera Alexandra Fachone, em 4 de abril de 2016. Preso desde a última terça (14), quando esta fase foi deflagração, Faiad disputou vaga na Assembleia pelo PMDB e não conseguiu se eleger. Obteve apenas 10.42 votos.

Zilio afirmou aos delegados que procurou Faiad no começo de 2013, na antiga secretaria estadual de Administração (SAD), pasta em que o peemedebista exercia a titularidade. Na conversa, teria oferecido percentual da propina do Marmeleiro Auto Posto para custear despesas de campanha, porque sabia do projeto de concorrer a deputado estadual.

Segundo Zilio, Faiad não respondeu nada na primeira conversa. Entretanto, afirmou que após receber a propina do Marmeleiro, separada em envelopes, foi até a SAD e entregou ao então secretário da pasta. “A partir desse momento, ele começou a receber os envelopes de propina mensalmente, sendo que ele recebia em mãos, sem interpostas pessoas, diretamente na SAD, que isso ocorreu por cerca de três meses, sendo que a partir do terceiro mês combinou que Edesio iria entregar a parte cabível a Francisco Anis Faiad”, disse Zílio sem revelar o valor da propina.

Edesio Correa a quem Zílio se refere é proprietário da Saga Comércio e Serviços de Tecnologia e Informática LTDA. A empresa também fez parte do esquema que veio à tona com a 5ª etapa da Sodoma. De acordo com o ex-secretário, os pagamentos do Marmeleiro Auto Posto prosseguiram até agosto de 2013. Durante o período, a propina continuava sendo dividida em quatro envelopes. Aproximadamente 50% do valor era destinado ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso na mesma operação desde setembro de 2015. Edesio recebia 10% e os outros 40% eram divididos em partes iguais entre o próprio Zílio e Faiad.

Valores



Conforme a investigação da Defaz, Faiad teria desviado dos cofres públicos cerca de R$ 1,7 milhão para pagar dívida de campanha de Silval. Além disso, supostamente fez caixa de R$ 916 mil para a organização criminosa comandada pelo ex-governador. Pessoalmente, teria se apropriado de R$ 192 mil proveniente de propina.

Preso no quartel do Corpo de Bombeiros devido à prerrogativa de advogado, Faiad pleiteia liberdade por habeas corpus que tramita no Tribunal de Justiça. A decisão determinando a soltura ou manutenção da prisão deve ser proferida a qualquer momento.