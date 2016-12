Delator detalha retaliação aos que não participavam ou não pagavam

Reprodução Trecho da delação acima mostra Guizardi detalhando como o esquema da organização funcionava

No acordo de delação premiada, o empresário Giovani Guizardi deu detalhes de como a suposta organização criminosa agia em relação aos empresários que participavam do esquema de fraude à competitividade das licitações de obras da Seduc, em detrimento daqueles que optaram ficar de fora. A delação veio à tona nessa quinta (1º de dezembro).

No depoimento prestado ao Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e ao Gaeco, o empresário disse que quem aceitava a proposta e cumpria o pagamento do percentual anteriormente estipulado, o equivalente a 5% do valor da medição, tinha a garantia do recebimento das demais parcelas das medições. Já quem mesmo tendo aceitado a proposta, não cumpriu o repasse desse percentual, tinha os futuros pagamentos suspensos, até que regularizasse a propina.

“Quem não aceitou a proposta do pagamento do percentual anteriormente estipulado em 5% da medição, acabava recebendo os valores devidos, porém, quem não pagava não tinha a prioridade do sistema estabelecido”, revelou. Deste modo, Guizardi contou que a informação que tinha no período em que o esquema vigorava era de que aqueles que se sujeitavam ao plano tinham a garantia do empenho dos valores a receber da secretaria.

Nesta linha, disse que os empresários que não tinham o valor da propina todo empenhado, não possuíam a garantia de recebimento, ficando dependente de caixa para empenho.

O empresário revelou ainda que “no andamento da prática das fraudes tinha intenção futura de, mediante a utilização do conhecimento técnico de Edézio, projetar um sobre preço em editais futuros da Seduc, para compensar seus parceiros, empresários do grupo criminoso”.

Isso só não ocorreu em virtude da deflagração da Operação Rêmora, em março deste ano. Guizardi ressaltou, contudo, que esse plano não era de conhecimento de todos os empresários, mas apenas dele e de Edézio Ferreira.

A primeira fase da Rêmora foi deflagrada em 3 de maio deste ano. O objetivo da ação, realizada pelo Gaeco, foi desmantelar uma suposta organização criminosa que teria distribuído, no modelo cartel, diversas licitações da Seduc referentes à construção e reforma de escolas públicas estaduais.

