Delator diz que entregou só R$ 500 mil de produtos em esquema veja

Começa nova audiência da Operação Imperador. O primeiro a ser interrogado é o novo delator Elias Nassarden Junior, que revelou a gênese do esquema na Assembleia. A tendência é que ele confirme as informações contidas na colaboração premiada. Também serão ouvidos Djan da L Clevatti, Elias Nassarden (pai), Jean Carlo Leite, Leonardo Pinheiro, Tarcila Maria da Silva Guedes (sogra do delator) e Clarisse Pinheiro Nassarden.

Janete Riva, esposa de José Riva, prestará novo depoimento em 7 de novembro. Ex-presidente da Assembleia, Riva é apontado como "chefe" do esquema. A Operação Imperador, deflagrada em fevereiro de 2015, investiga o suposto desvio superior a R$ 60 milhões da Assembleia por meio de falsas aquisições. Teria a ajuda de cinco empresas do ramo de papelaria, todas de “fachada”. Em apenas um ano, as empresas venderam mais de 30 mil toners ao Legislativo, que, à época dos fatos, contava com apenas 150 impressoras.