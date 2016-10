Delator diz que gênese de esquema começou com Nico; Pagot é citado

Nova delação premiada relativa à Operação Imperador revela suposta gênese de esquema de fraudes em aquisição de materiais de papelaria. A colaboração premiada foi feita pelo empresário e réu Elias Abrão Nassarden Junior. Segundo ele, o esquema teria começado com o ex-deputado estadual e ex-secretário de Cidades Nico Baracat (falecido).

O delator conta que a compra começou de forma correta na época em que Nico era secretário-geral da Assembleia. Nico, segundo ele, o procurou dizendo que precisava de materiais, como cartuchos, caneta, papel e toner. “Eram todos pedidos pequenos, no valor de R$ 1 mil cada um. Ficando com um crédito a receber de R$ 15 mil”, diz trecho da delação, em que Nassarden frisa que não se recorda com qual das duas empresas atendeu ao pedido, se foi com a Servag ou Livropel.

Reprodução Trecho da delação premiada em que o empresário Elias Nassarden Junior revela o esquema na AL

O empresário relata que começou a cobrar, pois ainda não havia conseguido receber pelos serviços prestados. Foi neste momento que Nico o encaminhou até o setor de licitação para falar com Nivaldo Araújo, responsável pelas licitações na Assembleia.

“Nico mandou que ele providenciasse uma carta convite no valor mais alto, em torno de R$ 39 mil, para atender a dívida existente e outras que seriam feitas. E saiu da sala”, revela.

Segundo o delator, Nivaldo entregou a relação de documentos necessários para que ele pudesse providenciar a fim de regularizar a carta convite.

Nassarden destaca que o funcionário mandou que ele arrumasse mais duas empresas para dar cobertura à proposta que iria apresentar. Foi quando ele criou a Amplo, Hexa e Real, sendo que a última só foi utilizada em 2008 e 2009.

Esquema

Para a criação das empresas que participariam do processo licitatório, pelo menos, sete pessoas foram usadas como "laranjas". Nassarden relata que, apesar de ter fornecido ao Legislativo materiais no valor de R$ 15 mil, Nivaldo mandou que providenciasse notas de R$ 39 mil. E, quando conseguiu, entregou e procurou novamente Nico. “Ele chamou Tegivan Luiz de Moraes na sala e contou que eu tinha a receber R$ 15 mil, por conta dos materiais já entregues, e do restante deveria ficar com 12% do valor e devolver 88% para a Assembleia”.

O valor não agradou o empresário, pois, segundo ele, informou aos dois que esse valor não pagaria nem os tributos, mas Tegivan ficou nervoso e mandou que Nico Baracat resolvesse.

Foi nesse momento que Ademar Adams (falecido) entrou na situação e fez uma proposta pior ainda. Disse que era para ele ficar com apenas 10% e devolver 90%. “Quando saímos da sala, Nico disse claramente que era melhor aceitar a proposta de Tegivan e receber os 12%". Nassarden relata que assim ocorreu em várias cartas convites fraudadas em 2004.

Outros nomes

Em seu depoimento, o empresário afirma que houve uma situação em que o Ademar o procurou e disse que tinha arrumado R$ 500 mil para o então deputado José Riva, mas que havia mentido para ele sobre a origem do dinheiro. “Esse fato se repetiu em setembro de 2006. Ademar me entregou cópias de cheques emitidas por Luiz Antônio Pagot. Disse que eram referentes a juros de empréstimos, e que se alguém me procurasse, era para confirmar ser a pessoa que teria realizado o empréstimo”, diz trecho da delação.

Operação

A Operação Imperador, deflagrada em fevereiro de 2015, investiga o suposto desvio de R$ 60 milhões da Assembleia com falsas aquisições envolvendo cinco empresas do ramo de papelaria, todas de “fachada”. Em apenas um ano as empresas venderam mais de 30 mil toners ao Legislativo, que, à época dos fatos, contava com apenas 150 impressoras.