Delator diz que mudavam chips a cada 15 dias e usavam codinome

Rdnews Trecho da delação de Giovani Guizardi referente à troca de chips de celulares e uso de codinome

O delator Giovani Guizardi da operação Rêmora, que investiga esquemas nas licitações para reforma de escolas, disse que o grupo trocava chip dos celulares a cada 15 dias e usavam codinomes nas conversas.

Guizardi cita aparelhos celulares pré-pagos adquiridos para Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis, acusados no esquema, cujos chips eram trocados a cada 15 ou 30 dias. Com eles foi combinado o uso de codinomes, que eram especificados por cores, cidades ou países.

Da propina adquirida, 5% era reservado para viabilizar a administração do esquema na compra de combustível, gasto com celular, energia e o aluguel da sala comercial no Edifício Avant Garden.

A delação premiada do empresário veio a tona ontem e aponta vários nomes de políticos de Mato Grosso que estariam envolvidos no esquema como os deputados estadual Guilherme Maluf (PSDB) e federal Nilson Leitão (PSDB), o empresário Alan Malouf e também o governador Pedro Taques (PSDB). Todos negam participação em qualquer ilegalidade. O ex-secretário da Seduc Permínio Pinto também é citado.

Na denúncia, Guizardi diz que era retirado 5% do valor da obra para propina, que era dividida. No caso de Taques, a acusação é de que Alan teria doado R$ 10 milhões à campanha, cujo valor não teria sido declarado, e por isso teria q recuperar investimento.

Alan teria doado R$ 10 mi para campanha tucana; empresário nega