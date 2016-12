O novo delator da operação Rêmora, Giovani Guizardi, revela que o grupo pretendia "lucrar pesado" com um projeto de manutenção e reparos em banheiros de escolas públicas. Para isso, ele mesmo criou um projeto de licitação com regras direcionadas para que a sua empresa, Dínamo Construtora, fosse a vencedora.

O objetivo de Guizardi, supostamente em parceria com o empresário Alan Malouf, era conseguir, com o programa “Escola Legal”, um lucro de R$ 6 milhões por ano, que seria repartido igualmente entre ambos. Ao levar essa ideia para o então secretário de Estado de Educação Permínio Pinto (PSDB), este concordou com o projeto e supostamente pediu que Guizardi elaborasse o projeto por escrito.

Marcus Batista Apontado como mentor de esquemas, Guizardi detalha, em delação, o plano que não saiu do papel

O empresário assim procedeu, produzindo o acervo técnico do edital de licitação, que ficou estimado em R$ 33 milhões para um contrato de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Os ex-servidores da Seduc e réus na ação penal decorrente da Rêmora, Wander Reis e Fábio Frigeri, também teriam auxiliado na confecção do edital, recebendo dele toda a parte técnica, composta por planilhas de preços, quantitativo para acervo técnico, composições individuais de preços, tudo para servir de base para a elaboração final do edital de licitação.

Para garantir que sua empresa seria a vencedora do certame, Guizardi inseriu na minuta do edital uma condição específica de que as empresas concorrentes deveriam apresentar acervo técnico de 8 mil metros quadrados de alvenaria, o que restringiria o número de participantes.

O delator também relatou, ao Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco), que convencionou com o empresário Alan Malouf, dono do buffet Leila Malouf, o repasse de 10% dos valores recebidos pelo fato de ter sido Alan o responsável por inserir Giovani no “processo” dentro da Seduc, algo que ele almejava há tempos, mas não conseguia.

Segundo Guizardi, todo o processo do projeto “Escola Legal” passou pelos trâmites legais e que, por se tratar de um valor expressivo, precisou do aval do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Condes), composto por secretários de Estado.

Inicialmente, o Condes teria reprovado o projeto, mas o aprovou em segunda oportunidade, o que deu andamento à licitação. No entanto, no final do ano de 2015, o ex-secretário da Seduc, Permínio Pinto, preso desde o mês de julho, resolveu suspender o certame.

Ao cobrar explicações do então chefe da pasta, Permínio teria dito à Guizardi que precisou usar o recurso “para pagar outras obras”, mas prometeu ao empreiteiro que daria seguimento ao edital no início de 2016. O plano de por o projeto em funcionamento foi interrompido com a deflagração da Operação Rêmora, que levou para a cadeia os suspeitos envolvidos no esquema de corrupção implantado nas licitações de obras da Seduc.

Alan teria doado R$ 10 mi para campanha tucana; empresário nega