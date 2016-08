Delator, ex-secretário de Silval é interrogado; Nadaf também é ouvido

"Nessa reunião o Riva estipulou R$ 50 mil para mim, por mês, até o fim do ano".

"Quero ressaltar que o deputado fazia muita pressão em cima do José Nunes Cordeiro", diz Pedro Elias ao citar uma ligação que o coronel teria recebido de Riva.

10h:40

Foi nesse contexto que Riva teria adquirido o comando do contrato do Estado com Mischur e, consequentemente, da propina.