Denunciado, empresário diz que não sabia de fraude em desapropriação

Reprodução Empresário Alan Malouf diz que está à disposição das autoridades para esclarecimentos

O empresário Alan Malouf, um dos denunciados pelo Ministério Público Estadual, na sexta (21), por suposta fraude na desapropriação do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá, afirma, por meio de nota, que não tinha ciência da origem dos valores tomados junto aos ex-secretários estaduais Pedro Nadaf e Arnaldo Alves, também alvos da denúncia.

A transação realizada, em 2014, custou aos cofres do Estado mais de R$ 30 milhões. A denúncia resulta de desdobramento da Operação Sodoma. O empresário também alega que tem colaborado com as autoridades, tanto que compareceu espontaneamente para narrar os fatos da forma como se deram, efetivamente.

A defesa de Malouf, patrocinada pelo advogado Huendel Rolim, informa que o empresário já apresentou junto ao Juízo da 7ª Vara Criminal uma garantia real dos valores tomados a título de empréstimo. “As demais questões postas serão enfrentadas em sua defesa, no decorrer da ação penal”, diz a nota.

O advogado também ressalta que a atividade empresarial de Malouf sempre foi direcionada à iniciativa privada, não tendo contratos licitados com a gestão dos governos passados, inclusive o atual sob Pedro Taques (PSDB). Por fim, Huendel afirma que é de total interesse de Malouf que os fatos sejam esclarecidos e, por isso, reitera que continuará à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.

Denúncia

A denúncia do MPE ainda inclui Pedro Nadaf, ex chefe da Casa Civil; Chico Lima, procurador de Estado aposentado; Arnaldo Alves de Souza Neto, ex-secretário de Planejamento; Afonso Dalberto, ex-presidente do Intermat; Antônio Rodrigues Carvalho; advogado Levi Machado; o empresário Valdir Piran; Karla Cecília de Oliveira Cintra, assessora da Fecomércio; e José de Jesus Nunes Cordeiro ex-secretário-adjunto de Administração.

Também foram denunciados além de Malouf, Sílvio Corrêa ex-chefe de Gabinete de Silval; Pedro Elias ex-secretário de Administração; Rodrigo da Barbosa, filho do ex-governador; César Zilio ex-secretário de Administração; João Justino Paes de Barros ex-presidente da Metamat.

Conforme o MPE, entre os crimes praticados estão corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, coação no curso do processo, organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação qualificada.

A denúncia indica que a desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do bairro Osmar Cabral, custou R$ 31,7 milhões. O valor foi repassado à proprietária Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, com objetivo de desviar recursos em favor do grupo criminoso liderado por Silval.

MPE denuncia Silval e 16 por desvio de R$ 15 mi em desapropriação