Deputado afirma que agora checa materiais de gabinete rigorosamente

O deputado estadual Wagner Ramos (PSD) foi o segundo a ser ouvido na audiência de instrução e julgamento da ação penal decorrente da Operação Imperador, na tarde desta terça (18). O depoimento ocorreu na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, sob a juíza Selma Rosane Arruda.

Bárbara Sá Deputado Wagner Ramos é ouvido na instrução da ação originada pela Operação Imperador

A audiência durou cerca de 30 minutos e foi tranquila. O promotor Marcos Bulhões perguntou como era a verba de suplementos, que hoje tem o nome de indenizatória. O deputado respondeu que a verba servia para comprar materiais usados nos gabinetes.

Quando o promotor questionou sobre a ex-secretaria estadual de Cultura e esposa do ex-deputado José Riva Janete Riva, ele relatou que sempre a via na presidência da Assembleia e depois dos problemas que teve por não chegar os produtos que comprava.

Nesta linha, Wagner explicou que passou a realizar o trabalho de checar os materiais que chegam em seu gabinete de forma meticulosa. Isso porque quando a operação foi deflagrada, ele também foi ouvido e, na ocasião, o promotor questionou se ele não acompanhava essa questão.

Além do parlamentar, também seriam ouvido nesta terça os ex-deputados Luiz Marinho e Antônio Azambuja. Entretanto, eles não foram intimados e, por isso, não compareceram à audiência.

Primeiro dia

O primeiro a ser ouvido na instrução da Operação Imperador foi o empresário e delator da Ararath, Gérsio Marcelino Mendonça Júnior. A audiência ocorreu ontem (17) e, na ocasião, ele confirmou que teve negócios com o ex-presidente da Assembleia Riva.

Quando questionado pela juíza Selma sobre o valor total de dinheiro que emprestou para Riva, o empresário disse que não tem esse levantamento, mas que acreditava se tratar de R$10 milhões. No momento em que a magistrada leu o depoimento prestado por ele durante a Ararath, Júnior confirmou que o ex-deputado estadual, hoje conselheiro do TCE Sérgio Ricardo, também pegou empréstimos com ele, além do deputado estadual Mauro Savi (PSB).

Imperador

A Operação Imperador investigou um esquema de desvio de dinheiro na Assembleia com prejuízo apontado pelo Ministério Público Estadual (MPE) em R$ 62 milhões. O principal alvo da operação deflagrada, em 21 de fevereiro de 2015, foi o ex-presidente José Riva que foi preso numa tarde de sábado. Ele é processado numa ação desmembrada.

Ao todo são 13 réus na ação. Entre eles a ex-secretária Janete Riva. Segundo o MPE, o esquema criminoso consistia na realização de licitações fraudulentas de materiais gráficos, que eram faturados e cobrados, mas não realizados.

Mendonça confirma teor da Ararath e diz que emprestou R$ 10 mi a Riva