Deputado diz que adversário político fez denúncia e inventou encontro

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco, alvo da operação Theatrum, deflagrada ontem (18), disse, por meio de nota, que o empresário Eduardo Magalhães Pinto afirmou a PF tê-lo visto almoçando com o servidor do Incra e com lideranças políticas na cidade de Itanhangá. “Fato desmentido pelo parlamentar que afirmou ser pessoa pública e que está sempre presente no município, onde apoiou um grupo político oposto ao do referido empresário”, rebate em nota.

Eduardo Magalhães Pinto, que se apresentava como presidente da Associação dos Pequenos Produtores de Itanhangá, está entre as testemunhas da Operação Terra Prometida, deflagrada pela Polícia Federal em 2014, para desmantelar a organização criminosa que compra, vende e explora lotes destinados à reforma agrária. Contudo, há informações também de que seria um dos beneficiados do esquema, com R$ 50 mil.

Diante da situação, o deputado vê viés político nas acusações, e por isso colocará a função de líder do Governo à disposição do governador Pedro Taques, para que não haja prejuízos à imagem do gestor.

No mais, Dilmar reforçou as informações já fornecidas ontem, de que foi prestar esclarecimentos à polícia federal sem necessidade de condução coercitiva. Garante não estar envolvido em irregularidades. Até o momento do depoimento à PF, diz que desconhecia o teor do processo, cujo objeto seria a propina paga a servidores do Incra no ato da vistoria dos imóveis rurais, fato do qual nega qualquer envolvimento.

Além disso, teve seu nome envolvido nas investigações da operação Terra Prometida, que levou à Theatrum, mas as acusações caíram por terra após o próprio Incra e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapurah emitirem certidão/nota inocentando-o de possuir qualquer propriedade naquele referido assentamento.

A operação Theatrum tem o objetivo de desarticular um suposto esquema de corrupção envolvendo servidores públicos do Incra, fazendeiros e políticos de Mato Grosso. A corrupção consistiria na “compra” de fiscalização com resultado previamente acertado.

