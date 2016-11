Deputado tem direitos cassados e é condenado a ressarcir R$ 419 mil

O deputado estadual Baiano Filho (PSDB) foi condenado a ressarcir os cofres públicos em R$ 419 mil e teve os direitos políticos cassados por oito anos, após decisão da juíza Célia Regina Vidotti, em uma ação civil de responsabilização por ato de improbidade administrativa com ressarcimento de danos causados ao erário, de autoria do Ministério Público.

A ação é referente ao período em que o deputado ocupava a cadeira de secretário estadual de Esporte e Lazer, durante a gestão Blairo Maggi. Segundo o MP, Baiano era o gestor do Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado (FUNDED) e criou um sistema para sacar dinheiro público, por meio de adiantamentos e pagamentos indevidos, causando um prejuízo superior a R$ 415 mil entre 2004 e 2008.

Gilberto Leite/Rdnews Em nota, deputado estadual Baiano Filho diz que recorrerá da decisão e nega ter cometido ilegalidade

Conforme o MPE, o Tribunal de Contas do Estado constatou inúmeras irregularidades na prestação de contas de adiantamento de 2004 a 2008, relacionadas ao Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado, tais como, montagem de processos no órgão comandado pelo requerido, com fraude e utilização de notas fiscais inidôneas perante o fisco, bem como notas fiscais indevidamente preenchidas, com datas e locais divergentes dos eventos esportivos para os quais os adiantamentos eram destinados, notas fiscais sem constar com clareza a natureza dos gastos, adiantamentos concedidos em desacordo com a previsão legal.

Na ação consta ainda que, conforme as informações prestadas pela secretaria de Planejamento do Estado (Fiplan e SIAF), foi efetuado pagamento à empresa Terraplanagem e Mineração Novo Estado LTDA, em julho de 2005, no valor de R$ 12 mil, sem a existência de procedimento licitatório, sendo que a afilhada do deputado integrava o quadro de sócios da empresa, além de ocupar cargo comissionado na secretaria.

Parte do dinheiro desviado, de acordo com o MPE, foi usado para o deputado pagar uma conta particular de R$ 10 mil. Baiano teria pedido um cheque emprestado de um dos funcionários da secretaria e repassado a uma das emissoras de TV do empresário Roberto Dorner (PSD).

Ao Ministério Público, um dos servidores da pasta teria narrado com detalhes como funcionava o esquema. “Principalmente as fraudes praticadas com notas fiscais providenciadas pelo requerido, que eram preenchidas em valores não gastos, com o único fim de dar aparência de legalidade ao saque de recursos públicos efetuados, utilizando adiantamento de valores a diversos servidores”.

Após analisar os autos, a juíza considerou que os processos de prestações de contas de adiantamento aos servidores foram montados e que as irregularidades nas notas fiscais são evidentes. “Ainda, a diferença entre os valores apontados nas notas fiscais clonadas ou fraudadas, notas fiscais rasuradas, evidentemente, demonstram a simulação informada na inicial e, que obviamente, causaram lesão ao erário estadual”, diz trecho da decisão.

Baiano foi condenado ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 413 mil acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, e está proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente por cinco anos, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos e pagamento de multa civil no valor correspondente ao valor do prejuízo causado ao erário.

Outro lado

Por meio de nota, enviada pela assessoria, o deputado afirma que por se tratar de uma sentença de primeira instância cabe recurso. “Em que pese o deputado ter sido condenado em primeiro grau, a condenação se deu pelo fato de ser, à época, o gestor responsável pela referida pasta (SEEL) e não por envolvimento direto, por qualquer tipo de ato e/ou irregularidade eventualmente apurada. Desse modo, Baiano Filho adianta que recorrerá da decisão para reverter à condenação, tendo em vista a certeza de que não cometeu qualquer ato de improbidade administrativa”.