Descongelamento dos votos de Barranco ficam para a próxima 2ª

O desembargador Luiz Ferreira da Silva vai levar ao Pleno do TRE, somente na próxima segunda (12), a proposta para descongelamento e recontagem dos votos da eleição estadual de 2014, referente ao caso de Valdir Barranco (PT).

Assim que o pleno apreciar a questão, a secretaria de Tecnologia da Informação do TRE vai proceder à retotalização dos votos efetivamente. Depois ainda deve ser feita a diplomação tanto do petista quando suplente.

A data foi fixada em virtude da necessidade de se respeitar o prazo de dois dias úteis para a convocação dos partidos políticos, advogados das partes e Ministério Público Eleitoral, bem como as demais providências necessárias. Respeitados esses prazos, foi agendada a data da próxima sessão plenária subsequente.

A retotalização dos votos para deputado estadual será necessária em decorrência de decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, deferindo o registro de candidato de Valdir Barranco ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. O petista vai ocupar a vaga que está hoje com Pery Taborelli (PSC), candidato a prefeito de Várzea Grande.

Barranco deve reforçar na Assembleia a bancada de oposição ao governador Pedro Taques (PSDB), contudo, ele garante que vai fazer uma oposição responsável quando assumir o posto. (Com Assessoria)

Barranco deve ser empossado e diplomado 5ª; Taborelli perde vaga