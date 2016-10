Desembargador desbloqueia conta de pai e irmão de João Emanuel

O desembargador Orlando Perri determinou o desbloqueio das contas bancárias do juiz aposentado compulsoriamente Irênio Lima Fernandes e do filho advogado Lázaro Roberto Moreira Lima, que são pai e irmão do vereador cassado João Emanuel Moreira. Os três são investigados por suspostamente fazerem parte de uma organização criminosa que aplicou golpe de mais de R$ 50 milhões na Operação Castelo de Areia, mas a decisão só atinge Irênio e Lázaro.

Davi Valle/Rdnews Desembargador Orlando Perri em uma das entrevistas que concedeu na sede do Rdnews

Além do desbloqueio, mandou suspender também o pagamento da fiança de R$ 7,3 mil que considerou arbitrada. Na sentença, o desembargador leva em conta o pedido da defesa dos investigados, tendo em vista “sua delicada, para não dizer, precária, situação financeira”.

Para o magistrado não há a possibilidade de fixação prévia de fiança sem a presença de fatos que comprovem a participação dos três investigados nos golpes.

“Extraem-se, portanto, dos autos, que os únicos indícios que apontam a participação dos pacientes Irênio e Lázaro dizem respeito a possíveis documentos que foram apreendidos, e ao relato de supostas vítimas, que, entretanto, não foram delineadas com clareza”, diz trecho da decisão.

Também a pedido da defesa dos investigados, a juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, já havia reduzido o valor da fiança inicialmente fixada em R$ 299 mil para R$ 7,3 mil.

Ainda na sentença, o desembargador argumenta que, na existência de fatos que comprovem a participação dos investigados, “deve a magistrada indicá-las, citá-las, transcrevê-las, especificá-las, e não apenas de dizer, superficialmente, que elas existem”.

Castelo de Areia

A operação Castelo de Areia, deflagrada em 26 de agosto, levou a prisão de cinco membros da organização criminosa que lucrou mais de R$ 50 milhões, por meio de crimes de estelionatos operados pela empresa Soy Group, com sedes em Cuiabá e Várzea Grande. Os suspeitos respondem por crimes de estelionatos e organização criminosa.

Em um dos golpes, uma vítima afirma que o vice-presidente da empresa Soy Group, o advogado João Emanuel, teria utilizado um falso chinês para convencê-lo em um suposto investimento com parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam R$ 50 milhões. O ex-vereador fingiu ser intérprete e falar mandarim.