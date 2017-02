Desembargador manda soltar Faiad

Gilberto Leite Faiad deve deixar o quartel do Corpo de Bombeiros somente nesta terça, mediante o alvará

O desembargador Pedro Sakamoto deferiu pedido de soltura impetrado pela defesa do ex-secretário estadual e ex-presidente da OAB-MT Francisco Faiad (PMDB), preso desde a última terça (14), na deflagração da Operação Sodoma, mediante pagamento de fiança no valor de R$ 192 mil. Segundo a investigação da Polícia Civil, esse é o valor que o peemedebista teria se apropriado ao participar do esquema de corrupção.

No despacho que determinou a soltura, ficaram estabelecidas medidas cautelares, como o comparecimento a todos os atos do processo para os quais for intimado e que Faiad mantenha o endereço atualizado nos autos do processo, comunicando o Juízo acerca de qualquer mudança.

"Ex positis, defiro a liminar vindicada, determinando ao juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que proceda à expedição de alvará de soltura em favor de Francisco Faiad, para que, se por outro motivo não dever permanecer preso, seja colocado incontinenti em liberdade, observadas as medidas cautelares ora aplicadas, mormente o recolhimento da fiança ora arbitrada, independentemente de posterior intimação da defesa para eventual complementação do valor", diz Sakamoto em trecho da decisão.

Segundo o advogado de defesa Ulisses Rabaneda, o alvará de soltura deve ser expedido somente amanhã (20). Isso porque o juízo de primeira instância será comunicado do habeas corpus somente quando iniciar o expediente nesta terça.

Na última sexta (17), Sakamoto, que compõe a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, resolveu remeter o recurso para o colega Alberto Ferreira, relator de origem da Sodoma, por alegar que não cabia a ele decidir sobre a soltura de Faiad.

Entretanto, horas depois Alberto devolveu o habeas corpus para Sakamoto. Na ocasião, o desembargador podia julgar o pedido ou suscitar conflito de competência. Faiad foi preso preventivamente e se encontra na sede do Corpo de Bombeiros, por ser o único lugar em Mato Grosso com sala de estado maior, onde advogados têm direito a permanecer devido à prerrogativa. Antes o ex-secretário ficou quatro dias no Centro de Custódia de Cuiabá.

Segundo o Ministério Público Estadual, ele teria destinado R$ 1,7 milhão oriundos de recursos desviados do erário para pagamento de dívida da campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral (PT) disputaram cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

A defesa do peemedebista ingressou com pedido de habeas corpus, na noite de quarta (15). O teor do pedido não foi divulgado e a petição foi assinada pelo advogado Hamilton Teixeira. A defesa, no entanto, afirma que a prisão de Faiad foi ilegal e não respeitou alguns preceitos jurídicos.