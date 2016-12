Desembargadora devolve e HC que foi pedido por Alan volta para 7ª Vara

Reprodução Alan foi preso na operação Grão Vizir que apura esquema de propina e fraude em licitações na Seduc

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Póvoas, devolveu o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do empresário Alan Malouf para a juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda.

O pedido havia sido protocolado na 7ª Vara, mas a juíza Selma encaminhou ao TJ para apreciação. Não existe previsão, ainda, de quando o pedido será analisado, mas a expectativa da família do empresário era que ele passasse o Natal em casa. "Está nas mãos da juíza essa decisão", informou a assessoria do empresário.

No último dia 14, a juíza da 7ª Vara, Selma Arruda determinou a prisão preventiva do empresário Alan Malouf, dono do buffet Leila Malouf.

A determinação faz parte da deflagração da 3ª fase da Operação Rêmora, denominada "Grão Vizir", que investiga esquema de propina e fraudes em licitações na secretaria estadual de Educação (Seduc).

Alan Malouf foi citado na delação premiada do empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora Ltda, como financiador do suposto caixa 2 da campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Ele teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria.

O ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto, preso em 20 de julho deste ano, afirmou, em audiência de instrução na 7ª Vara, que as denúncias sobre esquema de fraude nas licitações de obras na Seduc são parcialmente verdadeiras.

Na ocasião, Permínio contou que, em dezembro de 2014, foi procurado pelo empresário Alan Malouf, que o empresário o recebeu em seu escritório e disse que foi coordenador financeiro das eleições daquele ano, e que tinha participado diretamente da indicação do ex-secretário para ocupar a Seduc.

No depoimento que prestou ao Gaeco na última sexta (16), o empresário Alan Malouf negou conhecer Permínio Pinto ou ter sido responsável por sua indicação ao cargo, o que teria sido feito pelo deputado federal Nilson Leitão juntamente com o governador Pedro Taques (ambos do PSDB).

Alan diz que não conhece Permínio e admite ter ficado com R$ 260 mil