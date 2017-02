Desembargadora manda transferir Faiad para o Corpo de Bombeiros

A desembargadora plantonista Nilza Possas de Carvalho, do Tribunal de Justiça, determina a transferência imediata do ex-presidente da OAB-MT e ex-secretário estadual Francisco Faiad (PMDB) para o Corpo de Bombeiros, na Capital. Hoje Faiad se encontra recluso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

Gilberto Leite Ex-secretário Francisco Faiad será transferido do CCC para Corpo de Bombeiros

A decisão foi proferida neste sábado (18) e atende pedido do presidente da OAB, Leonardo Campos, que solicitou que fossem cumpridas as prerrogativas dos advogados, em relação à sala de estado maior ou prisão domiciliar. Como hoje em Mato Grosso não existe tal estrutura, somente o Corpo de Bombeiros tem instalação que atende o pleito.

Nessa sexta (17), o desembargador Alberto Ferreira devolveu o habeas corpus que busca a soltura do ex-secretário ao colega Pedro Sakamoto, que havia remetido para Alberto horas antes.

Ocorre que agora Sakamoto pode julgar o pedido ou suscitar conflito de competência. Se isso acontecer provavelmente o Pleno do Tribunal de Justiça vai ter que decidir se aplica o artigo 80 do regimento interno. Na prática, eles devem decidir se mantém com Sakamoto ou se retorna para Alberto.

Diante do “pingue-pongue jurídico”, os argumentos da defesa de Faiad sequer foram analisados por nenhum dos magistrados. A tendência é que os advogados do ex-secretário esperem para protocolar um segundo habeas corpus.

Prisão

Faiad foi preso preventivamente, nessa terça (14), após a deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma. Segundo o Ministério Público Estadual, ele teria destinado R$ 1,7 milhão oriundos de recursos desviados do erário para pagamento de dívida da campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral (PT) disputaram cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

A defesa do peemedebista ingressou com pedido de habeas corpus, na noite de quarta (15). O teor do pedido não foi divulgado e a petição foi assinada pelo advogado Hamilton Teixeira. Entretanto, o advogado Valber Melo afirmou que a prisão de Faiad foi ilegal e não respeitou alguns preceitos jurídicos.