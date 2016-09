Dias Toffoli nega habeas corpus e Eder permanece no Centro de Custódia

Marcus Mesquita/Mídia News Na Ararath, Eder é apontado como mentor intelectual de esquema de lavagem de dinheiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffolli negou habeas corpus ao ex-secretário de Estado Eder Moraes. A decisão foi proferida nesta segunda (05).

Eder foi preso pela quinta vez, em 26 de agosto, por determinação do juiz federal Jeferson Schneider. O magistrado é responsável ações penais originados pela Operação Ararath que tramitam na 5ª Vara Federal de Cuiabá.

A prisão preventiva foi decretada porque Eder porque Eder é acusado de ter violado os termos de uso da tornozeleira eletrônica. Agora, o ex-secretário segue recolhido ao Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

No habeas corpus protocolado no Supremo em 26 de agosto, os advogados de Eder tentaram impedir que o cliente fosse preso. Entretanto, a estratégia foi frustrada.

No despacho, Dias Toffoli solicitou informações ao juiz Jeferson Schneider a respeito do processo criminal no qual Eder é réu. Após a resposta, será aberta vista à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Na Operação Ararath, Eder é apontado como o mentor intelectual e operador político do esquema de lavagem de que favorecia políticos e empresários. Um banco clandestino usado para tal finalidade movimentos pelo menos R$ 500 milhões nos últimos anos.