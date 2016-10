Dilmar nega crime e não vê desgaste em posto de líder de gestão Taques

Alexandra Lopes/Rdnews Deputado Dilmar Dal Bosco ao chegar na PF para prestar esclarecimentos

O líder do governo, deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), prestou depoimento na Polícia Federal nesta manhã (18), após deflagração da Operação Theatrum.

Segundo ele, a polícia questionou se ele tinha terras nos assentamentos PA Tapurah e PA Itanhangá, alvos da Operação Terra Prometida, em 2014. O parlamentar garante que não tem e que sua participação se limita à atuação como parlamentar.

O democrata explica que é presidente da Frente Parlamentar da Regularização Fundiária. Diante disso, está sempre nas audiências públicas, não só em Itanhangá, como em Ipiranga do Norte (também alvo da operação de hoje). “Ontem estive reunido no Incra para tratar sobre Nova Ubiratã, sobre 5 assentamentos", relata.

Cita ainda os lotes de Sinop que, segundo ele, devem trazer o presidente da República Michel Temer a Mato Grosso. Temer irá participar da entrega de escrituras de terras aos assentados da Gleba Mercedes I e II, em Nova Fronteira, distrito de Tabaporã. De acordo com o governo federal, mais de 100 mil assentados estão na fila aguardando pela tão esperada documentação.

Assim, Dilmar reitera que seu envolvimento é pedir celeridade ao Incra para que faça a regularização fundiária. Hoje, só presta esclarecimentos como fez em 2014, quando teve o nome citado no mesmo caso pela primeira vez. Além disso, vai entregar a PF os documentos do Incra que comprovam que não é dono de terra na região.

Liderança de Taques

O deputado acredita que a operação não deve manchar sua imagem e prejudicar sua liderança no Governo Pedro Taques (PSDB), da qual está a frente desde agosto, com a saída de Wilson Santos (PSDB) para disputar a Prefeitura de Cuiabá. Pondera que se o governo entender que deva deixar o posto, respeitará. Mas, o democrata nem chegou a cogitar tal coisa.

Dilmar, apesar de criticar as citações anônimas de seu envolvimento, disse que a operação de hoje, assim como em 2014, é papel da polícia, que precisa investigar o caso.

Operação

A Polícia Federal deflagrou nesta terça (18) a Operação Theatrum, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de corrupção envolvendo servidores públicos do Incra, fazendeiros e políticos de Mato Grosso. A corrupção consistiria na “compra” de fiscalização com resultado previamente acertado.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de condução coercitiva em Cuiabá, Sinop, Diamantino, Itanhangá, Ipiranga do Norte, Planaltina (DF), Guaíra (PR) e Belo Horizonte (MG).

