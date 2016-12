Diplomados, 4 vereadores garantem não temer cassação pedida pelo MPE

Mario Okamura Parlamentares diplomados nesta quinta, que estão na mira do MPE, são o arquiteto Abílio Jacques Brunini, o Abilinho, o vereador reeleito Marcream Santos, o sargento Elizeu e o sargento Joelson

Os quatro vereadores diplomados receberam com tranquilidade o pedido de cassação por parte do Ministério Público Eleitoral (MPE), que considerou que houve fraude por parte dos partidos e coligações em razão do lançamento de candidaturas fictícias para preencher a cota de gênero feminino, de 30% dos candidatos.

Os parlamentares diplomados que são alvos do MPE são, o sargento Joelson e o arquiteto Abílio Jacques Brunini, o Abilinho, ambos do PSC; o sargento Elizeu (PSDC); e vereador reeleito Marcream Santos (PRTB).

Marcream explica que todos os partidos fizeram o dever de casa e pontua que as siglas preencheram as cotas de gênero feminino como prevê a lei. “Agora não podemos obrigar que as pessoas façam campanha. Muitas vezes a pessoa acaba se frustrando por causa da estrutura, acham que os partidos vão bancar, e não é isso. Não acredito que tenha nenhuma candidata fantasma ou laranja em nenhum partido.”, afirma.

Conforme a ação de investigação judicial eleitoral, proposta pelo promotor Vinicius Gahyva, foram selecionadas em cada partido e coligação as mulheres que tiveram o pior desempenho. Todas declararam, em depoimento ao MP, que os partidos não prestaram apoio efetivo às candidaturas e que a intenção era apenas a de usá-las para o cumprimento da cota de gênero.

Abilinho, por sua vez, lamenta a forma da participação da mulher na política, mas percebe haver pouco interesse de disputarem esse pleito, inclusive no segmento religioso, do qual seu partido faz parte. “E as que participaram não tiveram muita atenção da sociedade. Às vezes é falha no marketing, na forma de trabalhar política. Têm vários erros que pontuaríamos”, destaca.

Para Elizeu, é natural que o MP faça esse tipo de trabalho. Acerca do seu partido, segundo o vereador diplomado, as duas candidaturas postas buscaram votos, mas que depois houve problemas de saúde que as impossibilitaram à continuidade da campanha. “Isso acaba, logicamente, enfraquecendo um pouco, mas acredito que o MP está no caminho. São benéficas as investigações e isso vai ser resolvido o mais breve possível”, declara.

Questionado sobre o pedido de cassação, o sargento Joelson afirmou que não tinha conhecimento sobre o caso. “Só fiquei sabendo pela mídia. Não sei o teor da acusação do Ministério Público Eleitoral. Mas é função da instituição investigar. Agora, daí se tornar realidade está muito longe”, considera.

O promotor de Justiça requer a cassação do diploma dos eleitos e dos suplentes, além do reconhecimento da prática do abuso de poder na composição da lista de candidatos às eleições proporcionais. Como consequência, todos os votos atribuídos aos partidos investigados podem ser declarados nulos.