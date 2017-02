Dono de empresa relata ter entregue propina no escritório de Faiad

Gilberto Leite Francisco Faiad está preso acusado de corrupção enquando secretário de Estado

Um dos delatores do esquema que trouxe à tona a 5ª fase da Operação Sodoma, o administrador e proprietário da empresa Saga Comércio e Serviço Tecnológico e Informática Ltda, Edézio Corrêa, relata ter feito a entrega da parte da propina que supostamente cabia ao ex-secretário estadual de Administração Francisco Faiad, “diretamente no seu escritório político, situado no bairro Araés”, em Cuiabá, em 2013. Ex-presidente da OAB-MT, o advogado encontra-se preso desde a última terça (14).

De acordo com o depoimento de Edézio, Faiad se preparava para sair candidato a deputado estadual nas eleições de 2014, “de sorte que, promoveu as entregas aos seus coordenadores identificados como Geraldo, Carlão e Élio”, diz trecho da representação feita pela Delegacia Fazendária, que, ratificada e acrescida de pedidos formulados pela promotora de Justiça Ana Cristina Barbusco, resultou na deflagração da operação, após ser acatada pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá Selma Rosane Arruda.

Conforme as investigações realizadas pela Defaz, no período em que esteve à frente da secretaria estadual de Administração (SAD), de janeiro a dezembro de 2013, Faiad teria recebido em benefício próprio a quantia de R$ 192 mil em propina, além de supostamente ter destinado R$ 1,7 milhão de recursos desviados do erário para pagamento de dívida de campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral (PT) disputaram os cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

Defaz e MPE apontam que ao passar a comandar a SAD, em 11 de janeiro de 2013, Faiad determinou que o valor mensal cobrado do empresário Juliano César Volpato (representante da empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda), a título de propina, fosse elevado de R$ 70 mil para R$ 80 mil, dos quais ele recebeu, em tese, R$ 16 mil mensalmente ao longo daquele ano.

Nesse mesmo período, Faiad foi procurado por seu antecessor na pasta César Zílio, além de Volpato e Edézio, que o questionaram se os pagamentos referentes ao contrato entre SAD com a Marmeleiro seriam efetuados, assim como se dariam continuidade ao pagamento mensal da propina. Nessa oportunidade, Faiad teria ratificado e determinado que o pagamento dos “mensalinhos” fosse mantido e que continuasse a fazê-lo a pessoa de César Zílio, “revelando em sua essência que se tratava de novo membro da organização criminosa”, sustenta o MPE.

Zílio, que também firmou acordo de delação premiada, conta que logo após a posse de Faiad, o procurou na secretaria e comunicou da existência do “mensalinho”, oferecendo-lhe o recebimento de parcela da vantagem indevida. “Na oportunidade Faiad manteve-se em silêncio, não oferecendo nenhuma resistência ou censura a criminosa conduta revelada, esposando tacitamente sua adesão ao ajuste. Veja que César Zílio o procurou já ciente de que havia ingressado a organização criminosa”, destaca o MPE.

Tanto Zílio como Juliano Volpato e Edézio Corrêa, todos delatores, afirmam que Faiad “não só tinha conhecimento do pagamento de propina mensal à organização criminosa, como, ainda, exigiu dos empresários o aumento do valor da propina, com a consequente entrega de sua cota”.

Segundo Juliano e Edézio, Faiad fazia abastecimentos mensais no posto Marmeleiro e isso era abatido do valor da propina mensal destinada a ele, “aspecto que mais uma vez ilustra sua total adesão ao grupo criminoso tendo total ciência da origem dos valores recebidos”, sustenta o documento.

A investigação também apontou que a suposta organização criminosa por intermédio do então secretário adjunto de Administração coronel José Cordeiro José Cordeiro, o então chefe de gabinete do governador Silval Barbosa (PMDB), Sílvio Corrêa, e Faiad, teria direcionado o procedimento licitatório n° 364098/2013 para que a Marmeleiro se sagrasse vencedora.

O MPE explica que nas eleições de 2012, quando as empresas Marmeleiro e Saga Comércio e Serviço Tecnologia e Informática já prestavam serviços ao Estado, a primeira foi contratada por Eder Moraes para fornecimento de combustível para os veículos da campanha de Lúdio e Faiad, de modo que este fornecimento gerou um crédito para empresa no valor de R$ 1,7 milhão.

Em sua delação, Volpato conta que procurou os candidatos, e sem êxito, foi até Eder Moraes, também sem sucesso, para quitarem a dívida. No entanto, ao recorrer a Faiad, já em 2013, o então secretário teria garantido que resolveria o problema dizendo que ia “dar um jeito de pagar o que estava devendo”. “Dias depois, Juliano foi chamado ao gabinete de Francisco Faiad na secretaria, quando então, foi comunicado que o pagamento da despesa de campanha seria efetuado pela secretaria de Transportes”, cita a representação da Defaz.

Na decisão que resultou na deflagração da Sodoma 5, Selma ressalta que o Pleno do Tribunal de Contas ao julgar as contas anuais de gestão do exercício de 2013 de Faiad, aplicou multas de 22 UPFs por inconsistência nos registros contábeis justamente em relação ao sistema centralizado de comercialização de combustíveis pela SAD, irregularidades que foram consideradas graves por violação a legislação estadual. “Prática que na verdade servia para dificultar o rastreamento do desvio de recursos pelos órgãos de controle, como sucedeu no caso em apreço”, analisou a magistrada.

Sodoma 5

A 5ª fase da Sodoma apura a existência de uma organização criminosa, que auxiliada por servidores e empresários durante o período de setembro de 2013 até outubro de 2014, teria mantido um esquema de inserção de consumo fictício de combustível junto à secretaria de Transportes, provocando desvio de receita pública para o enriquecimento ilícito de seus membros e dos empresários aos quais foi destinada parte do pagamento de propina da SAD. O total desviado das secretarias foi de R$ 8,1 milhões, segundo a Defaz e MPE.

Habeas Corpus

Nesse sábado (18), a desembargadora plantonista do Tribunal de Justiça, Nilza Possas de Carvalho, determinou a transferência imediata Faiad do Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) para o Corpo de Bombeiros, ambos localizados na Capital. A decisão atendeu um pedido do presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, que solicitou que fossem cumpridas as prerrogativas dos advogados, em relação à sala de estado maior ou prisão domiciliar. Como hoje em Mato Grosso não existe tal estrutura, somente o Corpo de Bombeiros tem instalação que atende o pleito.