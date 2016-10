Eder reclama que Estado não garante voto e se diz humilhado - leia a carta

Reprodução Na carta escrita de próprio punho, Eder denuncia que o seu direito ao voto foi cerceado pela Sejudh

O ex-secretário de Estado Eder Moraes, preso provisoriamente desde 3 de junho deste ano por suposto envolvimento em esquemas de corrupção, encaminhou correspondência à OAB Seccional Mato Grosso denunciando abuso de autoridade pela secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).

Segundo ele, o órgão responsável pela administração do sistema prisional cometeu cerceamento do seu direito ao voto no primeiro turno das eleições.

“Sem nenhuma justificativa plausível, me humilharam, aviltaram minha honra e minha cidadania”, registra Eder em trecho da correspondência destinada ao presidente da OAB-MT, Leonardo Campos.

Apesar de condenações que totalizam 81 anos de prisão por crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, Eder ainda tem direto a voto. Isso porque nenhuma das sentenças proferidas pela Justiça Federal transitou em julgado, o que suspende os direitos políticos do condenado.

Na carta escrita de próprio punho, Eder afirma que a Justiça Federal havia autorizado seu deslocamento para votar. Alega ainda que agentes penitenciários mentiram ao magistrado, porque se prontificaram a levá-lo até a sessão eleitoral em 2 de outubro, o que acabou não ocorrendo.

O suposto abuso de autoridade teria sido testemunhado pelo ex-secretário estadual de Planejamento Arnaldo Alves, pelo procurador do Estado aposentado Chico Lima e pelo engenheiro Fábio Frigeri. Os três também estão presos no Centro de Custódia da Capital (CCC) por suposta participação nos esquemas criminosos desbaratados pelas operações Sodoma e Rêmora.

Segundo Eder, o suposto abuso de autoridade foi cometido pelo secretário da Sejudh Márcio Dorileo e pelo diretor do CCC Márcio Rossi. Ambos teriam alegado falta de pessoal, o que o ex-secretário chama de falácia e sustenta que o plantão no dia da eleição se disponibilizou a fazer a escolta.

Gilberto Leite Marcio Dorileo, secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, diz desconhecer a situação

Eder ainda solicita, a Leonardo, o encaminhamento da sua carta às Comissões de Direitos Humanos da OAB-MT e da OAB nacional. Requer que a situação seja informada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e à Justiça Federal.

Leonardo afirma que não chegou a tomar conhecimento da carta de Eder, que deve ter sido despachada pelo próprio Setor de Protocolo da OAB-MT.

Entretanto, o apurou que o TRE recebeu a correspondência por encaminhamento da Ordem. A correspondência foi lida pela presidente, desembargadora Maria Helena Póvoas, que encaminhou à Corregedoria.

O corregedor-geral, desembargador Luiz Ferreira da Silva avalia e vai se posicionar. A tendência é que o pedido não prospere por falta de previsão legal.

Já Marcio Dorileo garante que sequer tem conhecimento da situação relatada por Eder e da existência da carta denunciando o suposto abuso de autoridade. “Os presos provisórios não votaram porque os requisitos exigidos pela Justiça Eleitoral não foram preenchidos para instalar sessão no âmbito do sistema prisional. A vontade específica do interno não determina nossos procedimentos”, explicou em entrevista ao .

Caso a Sejudh garantisse o transporte de Eder, abriria o precedente para outros presos provisórios solicitarem o mesmo benefício. A lista inclui o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e o ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi.

Requisitos

Em Mato Grosso, nenhum preso provisório votou no primeiro turno ou votará no segundo turno. Segundo o TRE, as 63 unidades prisionais do Estado não preencheram os requisitos básicos para se tornar uma seção eleitoral, que inclui ter, no mínimo, 20 detentos provisórios aptos a votar e dispor de segurança para o dia do pleito.

Em algumas casas de detenção, os presos chegaram a pedir os documentos de identidade para as famílias, contudo, não foram enviados.

Leia, abaixo, a carta de Eder: