Em audiência, auditor afirma que venda de terreno foi superfaturada

Reprodução Sobre a compra da área de Filinto, José Lacerda disse que o processo foi protocolado na Sema

Teve início nesta tarde (16) a série de audiências de instrução da ação penal oriunda da Operação Seven, que apura a aquisição irregular de uma área com 727,9 hectares, situada na região do Manso, pelo valor de R$ 7 milhões, para criação do Parque Estadual Águas da Cabeceira do Cuiabá, em 2014.

Estavam previstas a oitiva de oito testemunhas, arroladas pelo Ministério Público Estadual. Duas não foram localizadas para serem intimadas e o órgão desistiu de duas. Portanto, quatro foram ouvidas.

O advogado José Lacerda (PDMB), que comandou a Casa Civil e a secretaria estadual do Meio Ambiente (Sema) na Gestão Silval Barbosa (PMDB), entre 2013 e 2014, foi o primeiro a ser ouvido. Sobre a compra da área de Filinto, Lacerda disse que o processo foi protocolado na Sema, em 30 de setembro de 2013.

Em seguida, o procedimento foi remetido à Casa Civil, em 20 de julho de 2014, com parecer preliminar técnico de Francisco Costa. “Ele justificou preliminarmente e encaminhou ao secretário adjunto, Wilson Taques, que me encaminhou e remeti para a Casa Civil, através do ofício 13/22, de 2 de julho de 2014. Eram dois processo e um parecer para ser avaliado pelo intermat, conforme previa as normas”, explicou.

Lacerda afirmou que depois que o processo saiu da secretaria para a Casa Civil não teve mais acesso a ele e não tem como fazer mais nenhum juízo de valor em relação a isso. Até então não tinha conhecimento da questão dos pagamentos de terras. Neste sentido, comentou que existe um decreto publicado que diz que a forma de indenização é por compensação.

Ele garantiu que o que foi encaminhado para a Casa Civil não foi decerto, mas parecer em dois processos administrativos. “Tinha uma minuta de sugestão preliminar de publicação de decreto que seria o critério de indenização da área. A informação que eu tenho é isso, dentro da secretaria todos os procedimentos foram feitos de forma normal”.

Sobre Silval, Lacerda garantiu que no período que eu esteve na secretaria, o ex-governador em nenhum momento lhe pediu qualquer ato. “Silval não participou daquela discussão técnica”, assegurou e esclareceu que a figura do governador não participa da elaboração de minuta de decreto.

Segunda testemunha

Pierre Monteiro da Silva, auditor do Estado lotado na CGE, foi o segundo a prestar depoimento. Ele falou sobre uma auditoria assinada por ele e outras duas pessoas, Davi Ferreira Botelho e José Alves Perreira Filho, sobre a aquisição da área de Filinto Muller. Ele disse que recebeu uma ordem de serviço, consultou o processo de aquisição da área e passou a analisar. Contou que notou um problema na escritura, havia divergência quanto ao tamanho da área.

Diante disso, Pierre pediu para averiguar se havia problema na escritura. Ao promotor de Justiça Marcos Bulhões, ele explicou que o pagamento da área, feito por meio de Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX), não ocorreu de forma adequada.

Apesar de não considerar a recategorização da área um problema, Pierre apontou “não teve documento plausível para fazer essa transformação”. Além disso, cita que na auditoria foi detectado que “o valor estava um pouco exagerado, acima do praticado no mercado”, pois à época era pago cerca de R$ 4 mil por hectare e o valor pago foi de aproximadamente R$ 10 mil.

O auditor disse ainda que o Intermat deveria ter feito a avaliação da área, mas foi o secretário-adjunto da SAD quem fez. O depoente contou que foi Filinto quem procurou o estado para vender a área. Ele comentou que nos seis anos em que atua na auditoria nunca presenciou com esse tipo de situação.

Eduarda Fernandes Advogados e promotores participam da 1ª audiência relacionada à Operação Seven nesta 6ª

Os advogados questionaram o relatório de Pierre sobre a avaliação da área e as observações dele ao concluir de que o valor por hectare do terreno estava acima do preço de mercado, pois ele não teria capacidade técnica para tal desempenhar tal função, tendo em vista que é formado em Administração de Empresa e é auditor do Estado aprovado em concurso.

Em resposta, Pierre esclareceu que tem competência para fazer cotação de preços praticados no mercado, mas admitiu que não seguiu nenhuma norma técnica sobre avaliação de imóveis.

O advogado João Cunha, pela defesa do procurado aposentado Chico Lima, o perguntou quais documentos ele poderia apresentar para atestar a duplicidade na venda do terreno. Nesse momento, Pierre voltou atrás e negou ter mencionado em seu relatório a duplicidade na venda do terreno, mas sim divergências no tamanho da matrícula apresentada por Filinto.

Terceira testemunha

O terceiro a ser ouvido foi Ronaldo de Sant’anna Ferreira Gomes, técnico em agrimensura. Ele contou que fez uma avaliação da área de Filinto, em 4 de novembro de 2013. Explicou que foi procurado por Filinto, que lhe apresentou uma certidão de cartório onde constava apenas o perímetro da área.

Ronaldo avaliou a área em R$ 10 mil por hectare, inicialmente. “Primeiro o valor era bem menos, aí ele voltou e pediu para eu aumentar. Ele só pediu para aumentar, mas nem explicou por que e nem para quê”.

Questionado pelo promotor se não indagou Filinto para aumentar o valor do imóvel, Ronaldo não soube responder. “Eu não questionei isso com ele”. O técnico em agrimensura recebeu R$ 1,2 mil pela avaliação e negou ter recebido mais para aumentar o valor da propriedade. Ele também disse que a segunda avaliação não reflete sua convicção. “O correto foi o primeiro”.

Por fim, Wagner Bitencourt Serra, servidor público lotado na Fiplan, foi a quarta testemunha ouvida nesta tarde. Ele falou sobre um parecer que emitiu em algum procedimento de suplementação orçamentária do Intermat.