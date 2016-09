Em audiência, Batistela afirma que lote de Filinto não valia investimento

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, conduziu nesta tarde (20) o segundo dia de audiência de instrução da ação penal oriunda da Operação Seven, que apura a aquisição irregular dessa área pelo valor de R$ 7 milhões, para criação do Parque Estadual Águas da Cabeceira do Cuiabá, em 2014. Primeiro a ser ouvido, Alexandre Milaré Batistela, coordenador de unidades de conservação da Sema, foi interrogado por cerca de quatro horas.

Ele, junto com Celso de Arruda Souza, realizou uma avaliação na área de 727,9 hectares, situada na região do Manso, de propriedade do médico e ex-secretário estadual de Saúde Filinto Corrêa da Costa. O objetivo era identificar características relevantes para a incorporação da área para preservação do rio Cuiabá.

A avaliação atendeu um pedido do Gaeco, conforme o depoente. Ao todo, 17 questões foram respondidas. A perícia foi dividida em seis partes: vistoria nos documentos; levantamento de dados secundários; auditagem e geolocalização das matriculas; produção de mapas temáticos; levantamento da legislação; e laudo respondendo as questões do Gaeco. Em uma das etapas, foi feita uma vistoria no local, que durou cerca de seis horas.

Segundo Alexandre, um técnico do Intermat disse, em 1999, que não era possível colocar as matriculas da área no chão. Por conta disso, ele deu início à avaliação solicitando as matrículas atualizadas da propriedade. “Também da mesma forma, impossível de por elas no chão. O que foi avaliado como limite, o memorial descritivo da área não bate”.

O estudo da década de 90 tinha como objetivo conservar as nascentes do rio Cuiabá. “Em nenhum momento o estudo fala de recategorização, mas da criação de duas áreas de conservação”, ressaltou. Apesar disso, o coordenador avalia a área como de pouca produtividade.

Ele explica que para criar uma estação ecológica seria necessário um estudo específico, plano de manejo, o que não foi feito, e isso deveria ser feito por uma equipe multidisciplinar, levando entre 10 e 12 meses para ser concluído.

Sobre o decreto 2.595 de 2014, que facilitou a transação recategorizando a área do Parque Estadual para Estação Ecológica, o que dispensa a necessidade de realização de consulta pública, o promotor de Justiça Marcos Bulhões perguntou se Alexandre teve ciência de alguma audiência pública acerca do mesmo. Batistela respondeu que não há registro em nenhum dos processos, tanto no processo digital quanto físico, no tempo em que realizou a perícia. A terra foi paga pelo estado por meio do Intermat e Batistela avaliou que isso não é normal de ocorrer.

Alexandre explicou ainda que se o objetivo fosse preservar as nascentes primordiais para o rio Cuiabá, a área a ser comprada é a que fica mais acima da propriedade de Filinto, que possui cerca de 30 nascentes das aproximadamente 200 que geram o rio.

A defesa de Wilson Taques apontou que, após cruzar alguns dados de localização da área, a matrícula 1062 não foi a vendida ao Estado. A matrícula vendida teria sido a 1063. Portanto, não haveria duplicidade de venda.

O advogado Tabajara Aguilar Praeiro Alves, também pela defesa de Wilson, insistiu que a área em questão é de proteção integral, portanto não permitiria acesso para uso comum, mas apenas cientifico. Em uma longa explicação, Batistela esclareceu que o Sistema Nacional de Unidades Conservação (SNUC) prevê que, mesmo caracterizada como área de proteção integral, é possível permitir o acesso da população por meio de um plano de manejo.

Batistela também afirmou que foi encontrada apenas uma nascente perene/constante nas terras de Filinto, de modo que não justificaria o gasto de R$ 7 milhões para preservar o rio Cuiabá, pois maior quantidade de nascentes importantes para a preservação estão na área acima.

“Vamos fazer aquela brincadeira, enquanto um burro fala o outro abaixa a orelha”, disse a juíza ao criticar duramente a postura do advogado João Cunha, pela defesa de Chico Lima, pois ele interrompeu seguidamente a fala de Alexandre, assim como outros advogados o fizeram.

