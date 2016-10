Em disputa acirrada, Pleno elege Rui para comandar TJ; duas na gestão

Numa das eleições com resultado mais apertado, o desembargador Rui Ramos, ex-presidente do TRE, foi escolhido para comandar o Tribunal de Justiça, por 16 votos contra 13 do concorrente Juvenal Pereira. Rui vai suceder o atual presidente Paulo da Cunha.

TJ Desembargador Rui Ramos é eleito presidente do TJ para o biênio 2017/2018, em disputa acirrada

Nos bastidores, até hoje (20) pela manhã, o clima era de incerteza, tendo em vista que ambos polarizaram a disputa dividindo os votos dos 29 membros do pleno. O desembargador vai conduzir o Judiciário no biênio 2017/2018, que hoje tem o maior duodécimo entre os Poderes de Mato Grosso, de quase R$ 1 bilhão.

Ele assumirá o cargo em meio à crise econômica e congelamento de repasses e, com isso, tende a ter uma administração difícil. Talvez, por isso, ganhou a chance de comandar o Tribunal de Justiça. Ocorre que Rui foi presidente do TRE por duas vezes, tendo deixado o posto com boa avaliação na gestão.

Ele contornou uma crise de imagem provocada pelo afastamento do então presidente Evandro Stábile, acusado de vender sentença. Além disso, reverteu o desgaste e conseguiu avançar em aspectos importantes.

A disputa neste pleito foi acirrada devido ao fato de que muitos desembargadores defendiam internamente que fosse escolhido Juvenal, por ser mais antigo, embora não seja mais este critério adotado para votação, lembrando que antes esse sempre foi um dos motivos para defender o voto.

A vice-presidente eleita foi Marilsen Andrade Addario, que disputou o posto sozinha, e mesmo assim teve sete votos em branco. Na Corregedoria-geral, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro se elegeu com 28 votos e um em branco.

Mulheres no poder

Esta é a segunda vez que mulheres assumem cargos de diretoria, com a eleição de Marilsen Andrade na vice-presidência do Tribunal de Justiça, e Maria Aparecida na Corregedoria-geral. As primeiras a comadarem o Judiciário foram as desembargadoras Clarice Claudino da Silva eleita vice-presidente e Maria Erotides Kneip Baranajk corregedora-geral da Justiça, para o biênio 2015/2016.

