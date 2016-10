Em novo site, Corregedoria lança ranking por produtividade de juízes

A Corregedoria-Geral de Justiça divulgou o ranking dos juízes em ordem dos que mais produzem ao que menos trabalham. A ação é uma das ferramentas contidas no novo site da CGJ. A corregedora-geral, desembargadora Maria Erotides Kneip, explica que a intenção é dar mais celeridade ao trâmite dos processos. “Os que trabalham menos podem produzir mais e serem cobrados por causa disso. Natural da pessoa humana sempre querer constar nos primeiros lugares e com certeza os juízes estão procurando fazer isso”, diz em coletiva nesta quinta (13), na sede do Tribunal de Justiça.

Gilberto Leite/Rdnews Desembargadora Maria Erotides apresenta novo site da CGJ e aponta transparência nos trabalhos

Para se ter uma ideia, o magistrado que figura no topo da lista é o titular do Juizado Especial Cível do Cristo Rei, em Várzea Grande, juiz João Bosco Soares da Silva. Dentre despachos, sentença com mérito, audiência de instrução e acordos homologados, o magistrado registra quase seis mil atos, dentre setembro até a última segunda (10). Lista completa aqui.

As medidas são necessárias, segundo Maria Erotides, para dar maior transparência aos trabalhos dos magistrados, mas também visa o cumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). “No início de 2015 estávamos entre os seis piores em metas. Agora, vamos estar entre os seis primeiros”, adianta a desembargadora, referindo-se ao ranking dos Tribunais que deverá ser divulgado na próxima segunda (17).

Na esfera Turma Recursal, por exemplo, onde a meta é julgar mais processos do que é recebido, a Corte de Mato Grosso ultrapassou a meta ao julgar 19.967 dos 18.288, o que constata 109,18%. Em Juizados Especiais, no entanto, foram distribuídos 133.234 e julgados 109.961, sendo que 19.158 estão suspensos, o que representa 96.39%.

Meta 4

Esta meta que trata dos processos de corrupção e improbidade administrativa também está com as cumpridas, dos 2.405 processos distribuídos em até 31 de dezembro de 2015, faltando apenas 804. Ou seja, já foram cumpridos 77%, o que representa 7% acima da meta que é de 70%.

Juízes investigados

Em relação aos juízes que são investigados, a corregedora-geral explica que, por ser processos que tramitam em segredo de Justiça, não podem divulgá-los. “A gente ainda não pode ter dados divulgados, mas vou lhe confidenciar, gostaria de vê-los. Acho que isso é direito da sociedade, quem sabe a gente consiga mudar a legislação e tenha isso de forma clara”.