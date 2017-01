Em reunião com Taques, Rui Ramos cobra estrutura para julgamentos

Gcom Em reunião nesta sexta, Rui Ramos convocou imprensa para informar que entre pedidos ao governador Taques estão necessidade de mais audiências de custódias e mais equipes nas comarcas

O desembargador e presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, elaborou vários pedidos para serem entregues ao governador Pedro Taques (PSDB), em relação ao sistema carcerário do Estado e para dar celeridade no julgamento de processos.

Em reunião realizada na tarde desta sexta (13), o magistrado convocou a imprensa para informar que entre os pedidos estão a necessidade mais audiências de custódias, mais equipes nas comarcas, transporte das pessoas que precisam comparecer em juízo, celeridade nos exames médicos em detentos, bem como na conclusão dos inquéritos civis instaurados pelo Ministério Público Estadual.

“Eu preciso de uma somatória de esforços para julgar mais rápido. Julgar mais rápido não quer dizer tirar as pessoas da cadeia, ninguém vai vir aqui para soltar todo mundo. Nós simplesmente vamos agilizar um pouco mais diante das circunstâncias e quero crer que todo o Brasil deverá fazer”, analisou.

Rui Ramos entende ser importante uma força tarefa para dar celeridade nos julgamentos de processos, que envolva também o Poder Executivo. “Porque, caso contrário, eu não posso transferir preso, transportar preso, não tenho equipe de profissionais para escoltar aquele preso à sua família. Preciso dessa estruturação”.

O magistrado ressaltou que o encontro não tem relação com as recentes rebeliões ocorridas em Manaus e Roraima e disse acreditar que os presídios de Mato Grosso não têm risco de risco de rebelião. “Não temos dentro dos nossos estabelecimentos a possibilidade, pelo menos da leitura que se faz pela própria secretaria de Segurança Pública e de Justiça”, ponderou.

Um dos objetivos da gestão de Rui Ramos anunciado nesta tarde é promover as audiências de custódia, onde suspeitos são apresentados diretamente a um juiz - que decide sobre a necessidade de prisão ou não -, também para menores infratores.